Есть погибший: на свердловской трассе столкнулись два грузовика и легковушка

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Водитель фуры не справился с управлением и выехал на встречку.

Вечером 3 февраля около 21.25 на 182-ом километре трассы «Пермь - Екатеринбург» столкнулись два грузовика и легковушка. Водитель одной из фур погиб на месте происшествия.

- По предварительным данным, 52-летний водитель грузовика DAF не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля, выехал на встречку, где и допустил столкновение с другим грузовиком Mercedes, - сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Но на этом всё не закончилось: в Mercedes влетела Skoda, ехавшая за ним. В итоге водитель автомобиля Mercedes погиб на месте.

Сотрудники ГИБДД установили, что DAF следовал в сторону Екатеринбурга с 10 тоннами топливных брикетов. Стаж водителя составляет 34 года, пять раз его привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Освидетельствование показало, что мужчина был трезв.


Тем временем в Skoda находился 34-летний водитель с 14-летним сыном. Подросток сидел на заднем пассажирском сидении слева. Оба были пристегнуты, поэтому не получили серьёзных травм.


Ранее два человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе "Екатеринбург-Тюмень".


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