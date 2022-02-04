Есть погибший: на свердловской трассе столкнулись два грузовика и легковушка

Вечером 3 февраля около 21.25 на 182-ом километре трассы «Пермь - Екатеринбург» столкнулись два грузовика и легковушка. Водитель одной из фур погиб на месте происшествия.

- По предварительным данным, 52-летний водитель грузовика DAF не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля, выехал на встречку, где и допустил столкновение с другим грузовиком Mercedes, - сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Но на этом всё не закончилось: в Mercedes влетела Skoda, ехавшая за ним. В итоге водитель автомобиля Mercedes погиб на месте.