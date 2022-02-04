Есть погибший: на свердловской трассе столкнулись два грузовика и легковушка

Вечером 3 февраля около 21.25 на 182-ом километре трассы «Пермь - Екатеринбург» столкнулись два грузовика и легковушка. Водитель одной из фур погиб на месте происшествия.
- По предварительным данным, 52-летний водитель грузовика DAF не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля, выехал на встречку, где и допустил столкновение с другим грузовиком Mercedes, - сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Но на этом всё не закончилось: в Mercedes влетела Skoda, ехавшая за ним. В итоге водитель автомобиля Mercedes погиб на месте.
Сотрудники ГИБДД установили, что DAF следовал в сторону Екатеринбурга с 10 тоннами топливных брикетов. Стаж водителя составляет 34 года, пять раз его привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Освидетельствование показало, что мужчина был трезв.
Тем временем в Skoda находился 34-летний водитель с 14-летним сыном. Подросток сидел на заднем пассажирском сидении слева. Оба были пристегнуты, поэтому не получили серьёзных травм.
Ранее два человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе "Екатеринбург-Тюмень".
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