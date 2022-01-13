Евгений Куйвашев ответил, почему в Екатеринбурге не построили Филармонию и «ВИЗ Правобережный»

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Деньги, на которые планировалось построить новый квартал, ушли на борьбу с пандемией.

Сегодня, 13 января, на итоговой пресс-конференции свердловский губернатор Евгений Куйвашев пояснил, почему в Екатеринбурге до сих пор не начали строить «ВИЗ-Правобережный» и новое здание филармонии. Проекты хотели начать реализовывать еще в 2019 году. Но, к несчастью, началась пандемия.

В 2019 году мы колоссальные средства отправили на переоснащение нашей медицинской службы, это почти 19 млрд рублей. Нам нужно было эти деньги где-то взять, пришлось от чего-то отказаться, этот же вопрос касается филармонии. Но это не значит, что мы отказываемся от этих проектов. Мы детально обсудили вопрос проекта планировки "ВИЗ Правобережный". Вы знаете, что мы получили одобрение на инфраструктурный кредит из федерального правительства. Часть денег пойдет на строительство канализационного коллектора для обеспечения инженерной структуры "ВИЗа Правобережного". Мы в это году должны будем утвердить детальный проект и уже с 2023 года мы начнем строительство коллектора.

Пояснил Евгений Куйвашев.

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