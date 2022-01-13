Евгений Куйвашев ответил, почему в Екатеринбурге не построили Филармонию и «ВИЗ Правобережный»

Сегодня, 13 января, на итоговой пресс-конференции свердловский губернатор Евгений Куйвашев пояснил, почему в Екатеринбурге до сих пор не начали строить «ВИЗ-Правобережный» и новое здание филармонии. Проекты хотели начать реализовывать еще в 2019 году. Но, к несчастью, началась пандемия.
В 2019 году мы колоссальные средства отправили на переоснащение нашей медицинской службы, это почти 19 млрд рублей. Нам нужно было эти деньги где-то взять, пришлось от чего-то отказаться, этот же вопрос касается филармонии. Но это не значит, что мы отказываемся от этих проектов. Мы детально обсудили вопрос проекта планировки "ВИЗ Правобережный". Вы знаете, что мы получили одобрение на инфраструктурный кредит из федерального правительства. Часть денег пойдет на строительство канализационного коллектора для обеспечения инженерной структуры "ВИЗа Правобережного". Мы в это году должны будем утвердить детальный проект и уже с 2023 года мы начнем строительство коллектора.
- В конкурсе проектов, который проводил областной минстрой, победила концепция комплекса, предложенная бюро Zaha Hadid Architects из Великобритании. Архитекторы из этой команды предложили зал огромных размеров с изогнутой крышей. Вместе со старым зданием он образует единый концертный комплекс на 2800 мест. Но для этого пришлось снести старое здание городской филармонии. Напомним, его жители до последнего не хотели покидать свой дом. Между строителями и обычными горожанами развернулась настоящая война.
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