Евгений Куйвашев рассказал, как открыть и закрыть электронный больничный

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Ценными советами он поделился в своём Instagram.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев у себя в Instagram рассказал, как получить электронный больничный.

— В комментариях много вопросов об электронных больничных: кто-то не слышал о таком нововведении, кто-то говорит, что медики вынуждают приходить в поликлинику, чтобы сделать электронный документ. Советую прочитать её и пациентам, и сотрудникам больниц, — заявил политик в своей соцсети.

Как открыть больничный:

  • Если у вас симптомы ОРВИ или подтверждённый ковид – оставайтесь дома. Вызовите медика на дом, позвонив по телефону поликлиники или по номеру 122.
  • Если после осмотра медик подтвердит, что у вас ОРВИ или ковид, он откроет больничный лист.
  • Больничный можно открыть и после дистанционной консультации по телефону. Это важно при нынешней высокой загруженности поликлиник.
  • Если вы контактировали с заболевшим и у вас нет симптомов ОРВИ, вы обязаны соблюдать карантин. Вам откроют больничный, если после вакцинации или перенесённого ковида прошло более полугода.

Как закрыть или продлить больничный:

  • Во всех случаях закрытие больничных листов происходит дистанционно. В поликлинику приходить не нужно.
  • Закрытый больничный лист автоматически будет направлен работодателю. Бумажные больничные с 1 января 2022 года не оформляются.
  • Перед тем, как закрыть больничный, с вами свяжется медик, который уточнит информацию о вашем самочувствии. Если вы еще не выздоровели, больничный продлят.
  • Если вы контактный, то ваш больничный автоматически закроется через 7 дней.

Ранее медики Екатеринбурга напомнили местным жителям, чтобы они не звонили в скорую по незначительным поводам.


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