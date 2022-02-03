Евгений Куйвашев рассказал, как открыть и закрыть электронный больничный

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев у себя в Instagram рассказал, как получить электронный больничный.
— В комментариях много вопросов об электронных больничных: кто-то не слышал о таком нововведении, кто-то говорит, что медики вынуждают приходить в поликлинику, чтобы сделать электронный документ. Советую прочитать её и пациентам, и сотрудникам больниц, — заявил политик в своей соцсети.
Как открыть больничный:
- Если у вас симптомы ОРВИ или подтверждённый ковид – оставайтесь дома. Вызовите медика на дом, позвонив по телефону поликлиники или по номеру 122.
- Если после осмотра медик подтвердит, что у вас ОРВИ или ковид, он откроет больничный лист.
- Больничный можно открыть и после дистанционной консультации по телефону. Это важно при нынешней высокой загруженности поликлиник.
- Если вы контактировали с заболевшим и у вас нет симптомов ОРВИ, вы обязаны соблюдать карантин. Вам откроют больничный, если после вакцинации или перенесённого ковида прошло более полугода.
Как закрыть или продлить больничный:
- Во всех случаях закрытие больничных листов происходит дистанционно. В поликлинику приходить не нужно.
- Закрытый больничный лист автоматически будет направлен работодателю. Бумажные больничные с 1 января 2022 года не оформляются.
- Перед тем, как закрыть больничный, с вами свяжется медик, который уточнит информацию о вашем самочувствии. Если вы еще не выздоровели, больничный продлят.
- Если вы контактный, то ваш больничный автоматически закроется через 7 дней.
Ранее медики Екатеринбурга напомнили местным жителям, чтобы они не звонили в скорую по незначительным поводам.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев