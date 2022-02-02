Медики напомнили обрывающим телефоны скорой екатеринбуржцам поводы для звонка

В Екатеринбурге многократно увеличилась нагрузка на операторов экстренных и справочных медицинских служб. Сотрудники «горячей линии» в последние дни обрабатывают около 10,9 тысячи звонков в сутки вместо привычных 2,2 тысячи. Такую информацию предоставили в департаменте информационной политики региона.

Также выросло и количество вызовов скорой - с полутора тысяч до 4,6 тысячи в сутки. Медики настоятельно рекомендуют свердловчанам обращаться по вопросам вызова врача на дом, записи на приём, вакцинации и за консультацией на номер 122, а в скорую звонить только с неотложными состояниями.

— Поводы для оказания экстренной медицинской помощи: нарушение сознания, дыхания, сердцебиения, работы системы кровообращения, опасные для жизни травмы, судороги и подобное, — подчеркнули в службе скорой помощи.

Медики напомнили, что скорая не проводит лабораторную диагностику, не оформляет больничные, не контролирует лечение и не предоставляют услуги справочной службы. Стоит отметить, что из более четырёх тысяч обращений в скорую лишь около 1,7 тысячи вызовов приводят к выезду бригады для оказания действительно скорой помощи.

Кроме того, поддержку диспетчерской службе скорой помощи оказывают студенты старших курсов УГМУ и медики из других подразделений.

— Сейчас ситуация тяжёлая. Наблюдаем быстрое нарастание вызовов за все периоды пандемии. Наиболее часто задаваемые вопросы: какой тест сдать, где его сдать, жалуются на температуру в 37 градусов без каких-либо сопутствующих жалоб, просят приехать и сделать ПЦР-диагностику, — передаёт слова заместителя главного врача станции скорой медицинской помощи им. Капиноса Евгения Рузанова E1.RU.

Проблемы с доступом к медицинским услугам появились у екатеринбуржцев уже в начале недели. Так, в понедельник, 31 января, жители уральской столицы пытались попасть десятки, а где-то и сотни людей. Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков подчеркнул, что службы способны принимать до 7 тысяч звонков в сутки, а теперь планируется повышение эффективности работы - до 10 тысяч звонков. Уже тогда глава свердловского оперштаба порекомендовал не беспокоить службу скорой по вопросам, которые можно решить амбулаторно.

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