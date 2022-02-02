Медики напомнили обрывающим телефоны скорой екатеринбуржцам поводы для звонка

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50526

В последние дни нагрузка на медиков выросла примерно в 5 раз.

В Екатеринбурге многократно увеличилась нагрузка на операторов экстренных и справочных медицинских служб. Сотрудники «горячей линии» в последние дни обрабатывают около 10,9 тысячи звонков в сутки вместо привычных 2,2 тысячи. Такую информацию предоставили в департаменте информационной политики региона.


Также выросло и количество вызовов скорой - с полутора тысяч до 4,6 тысячи в сутки. Медики настоятельно рекомендуют свердловчанам обращаться по вопросам вызова врача на дом, записи на приём, вакцинации и за консультацией на номер 122, а в скорую звонить только с неотложными состояниями.

— Поводы для оказания экстренной медицинской помощи: нарушение сознания, дыхания, сердцебиения, работы системы кровообращения, опасные для жизни травмы, судороги и подобное, — подчеркнули в службе скорой помощи.

Медики напомнили, что скорая не проводит лабораторную диагностику, не оформляет больничные, не контролирует лечение и не предоставляют услуги справочной службы. Стоит отметить, что из более четырёх тысяч обращений в скорую лишь около 1,7 тысячи вызовов приводят к выезду бригады для оказания действительно скорой помощи.


Кроме того, поддержку диспетчерской службе скорой помощи оказывают студенты старших курсов УГМУ и медики из других подразделений.

— Сейчас ситуация тяжёлая. Наблюдаем быстрое нарастание вызовов за все периоды пандемии. Наиболее часто задаваемые вопросы: какой тест сдать, где его сдать, жалуются на температуру в 37 градусов без каких-либо сопутствующих жалоб, просят приехать и сделать ПЦР-диагностику, — передаёт слова заместителя главного врача станции скорой медицинской помощи им. Капиноса Евгения Рузанова E1.RU.

Проблемы с доступом к медицинским услугам появились у екатеринбуржцев уже в начале недели. Так, в понедельник, 31 января, жители уральской столицы пытались попасть десятки, а где-то и сотни людей. Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков подчеркнул, что службы способны принимать до 7 тысяч звонков в сутки, а теперь планируется повышение эффективности работы - до 10 тысяч звонков. Уже тогда глава свердловского оперштаба порекомендовал не беспокоить службу скорой по вопросам, которые можно решить амбулаторно.


Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50526

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined