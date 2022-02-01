Утром во вторник, 1 февраля, в столице Урала уже второй день подряд выстраиваются гигантские очереди в больницы. Так, в группе "Инцидент Екатеринбург" во "Вконтакте" сообщили, что подобное сегодня наблюдается как минимум в трёх медицинских учреждениях: в ЦГБ №7, городской клинической больнице № 14 и в 23-ей ЦГБ.

— Огромная очередь в ЦГБ №7. Люди стоят в неотложную помощь с самого утра, — рассказал паблику местный житель.

Кроме того, стало известно, что аналогичная ситуация сложилась в 14-ой больнице: