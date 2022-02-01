"Стояло не меньше 150 человек": екатеринбуржцы второй день подряд штурмуют больницы

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Подобное наблюдалось сразу в нескольких медучреждениях.

Утром во вторник, 1 февраля, в столице Урала уже второй день подряд выстраиваются гигантские очереди в больницы. Так, в группе "Инцидент Екатеринбург" во "Вконтакте" сообщили, что подобное сегодня наблюдается как минимум в трёх медицинских учреждениях: в ЦГБ №7, городской клинической больнице № 14 и в 23-ей ЦГБ.

— Огромная очередь в ЦГБ №7. Люди стоят в неотложную помощь с самого утра, — рассказал паблику местный житель.

Кроме того, стало известно, что аналогичная ситуация сложилась в 14-ой больнице:

Кроме того, telegram-канал "Свет. Екатеринбург" сообщил, что очередь из почти 150 человек выстроилась в ЦГБ №23.

- Это в ЦГБ № 23. Было 150 человек. Стояли даже на улице, - рассказала подписчица tg-канала.

Напомним, в понедельник, 31 января, ряд СМИ сообщил о том, что екатеринбуржцы не могут попасть в больницу. В медучреждение пыталось попасть десятки, а где-то и сотни людей. Также накануне вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что службы способны принимать до 7 тысяч звонков в сутки, но теперь будут повышать эффективность работы - планируется принимать до 10 тысяч звонков. Ещё глава свердловского оперштаба порекомендовал не беспокоить службу скорой по вопросам, которые можно решить амбулаторно.


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