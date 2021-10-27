Где лучше ставить ставки на киберспорт?

Большой популярностью у киберспортсменов пользуются шутеры от первого лица, файтинги, спортивные симуляторы и МОАВ-игры. В свое время, а именно в 2001 году, Россия стала первой страной, включившей киберспорт в список официально признанных видов спорта.

Интерес болельщиков к играм не ограничивается стримам. Теперь пользователи хотят прогнозировать результаты матчей и получать прибыль. На сервисе x-betting вы можете ознакомиться с букмекерскими конторами, предлагающими ставки на киберспортивные состязания, почитать о них отзывы и узнать условия сотрудничества с каждой БК.

Основные критерии качества БК

На отечественном букмекерском рынке есть даже конторы, специализирующиеся именно на киберспорте. Компьютерный спорт включает в себя множество различных дисциплин. Заинтересованные организации проводят множество всевозможных турниров. Соответственно, основным требованием ко всем БК является именно охват как можно большего количества состязаний.

Разные букмекерские конторы предлагают различную маржу, то есть ставка на одно и то же событие будет иметь отличный коэффициент, соответственно, и выигрыш. Минимальная маржа БК и высокий коэффициент — неопровержимое преимущество для любого беттера. И речь идет не только о компьютерном, но и любом другом виде спорта.

Рейтинг ТОПовых букмекерских контор для киберспорта

Одним из лучших букмекеров является 1xBet. Основные преимущества БК:

высокая репутация в независимых рейтингах;

большой выбор ставок;

выгодность коэффициентов;

наличие всевозможных бонусов.

Компания работает с 2007 года, а на данный момент 1xBet владеет более чем 600 пунктами приема ставок. Наземные ППС являются гарантией надежности и стабильности компании.

БК 1xBet предлагает несколько способов регистрации:

По номеру телефона. Просто укажите свой контакт, и вам придет ответное сообщение с логином и паролем от аккаунта. Все данные заносятся в телефон, поэтому вам не нужно ничего запоминать. Если вы привяжете свой номер к учетной записи, в случае потери пароля вам будет проще его восстановить.

В один клик. Регистрация аккаунта осуществляется с компьютера. Нажав соответствующую кнопку на официальном сайте букмекера, вы получите пароль и логин, который необходимо сохранить для дальнейшего использования.

Также вы можете авторизоваться на сайте БК через аккаунт в социальных сетях. Фактически, это та же регистрация в один клик. Букмекерская контора 1xBet предлагает один из самых высоких коэффициентов для киберспортивных состязаний.