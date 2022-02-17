Глава азербайджанской диаспоры извинился перед жестоко избитыми екатеринбурженками

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Семья виновника готова принести извинения и компенсировать моральный и материальный ущерб.

Глава азербайджанской диаспоры по Свердловской области Шахин Шыхлински извинился перед избитыми на Старой Сортировке заслуженным педагогом Надеждой Глазовой и ее дочкой Полиной.


Напомним, инцидент произошел вечером 11 февраля на остановке рядом с Пехотинцев, 7а. Конфликт начался еще в автобусе: к девушке пристала компания из парней, тогда она попросила маму ее встретить. Там же эти молодые люди побили их вместе: девушка отделалась ушибами, а вот женщину госпитализировали с серьезным переломом ноги. В полиции заявили, что дело раскрыто, а в конфликте виновен лишь один человек из этой компании.

— Мы приносим извинения. У нас в менталитете особое отношение к женщинам. Если азербайджанец не оказывает должного уважения женщине — он и не азербайджанец вовсе, — цитирует Шахина Шыхлински E1.RU.

Он подчеркнул, что диаспора готова принести извинения и оказать моральную и материальную поддержку потерпевшим.

— Участник инцидента — студент. Его дядя является гражданином России. Он приехал учиться в колледже. У меня уже был разговор с его дядей. Он готов публично извиниться перед пострадавшими и оказать им помощь, — добавил Шыхлински.

По его словам, перед конфликтом в автобусе разразилась словесная перепалка. Кто-то сказал «вы с гор спустились». Диаспора проведет профилактическую работу с молодыми людьми, они извинятся и такого не повторят, заявил глава диаспоры.


Ранее по поводу этой ситуации уже высказался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин попросил возбудить уголовное дело и взять его на контроль.


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