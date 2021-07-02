Инвестиционное гражданство Вануату за биткоины

Появление криптовалют изменило мировой финансовый рынок. Сегодня все чаще можно услышать предложения о необходимости интеграции цифровых монет в повседневные транзакции. Однако эксперты настроены крайне осторожно и не поддерживают поспешных решений.

На этом фоне весьма амбициозно выглядят заявления правительства Вануату о желании принимать платежи в биткоинах в рамках программы бизнес-миграции. Данная новость вызвала ажиотаж у владельцев криптовалют и спровоцировала всплеск интереса к инвестиционному паспорту тихоокеанского государства. В этом материале обсудим реальность перспективы использования биткоинов для легальной покупки второго паспорта.

Статус криптовалют в мире и отношение к ним

На сегодня ни одна из существующих криптовалют не является официальным платёжным средством ни в одном государстве. Экономисты и банкиры пока сомневаются в возможности повсеместного использования цифровых монет. В первую очередь это связано с тем, что биткоины, эфиры и лайткоины довольно часто используются для ведения незаконной деятельности и отмывания денег.

По действующим правилам, если инвестор хочет оплатить участие в программе бизнес-миграции криптовалютой, он должен обналичить цифровые монеты и провести платёж в долларах США или евро. Соискателю необходимо подтвердить легальность покупки цифровых монет, уплату всех необходимых налогов после проведения сделки. По факту, пока ни одно правительство мира не принимает криптовалюту в чистом виде для расчётов по программе бизнес-миграции.

Паспорт Вануату за инвестиции в 2021 году

Островное тихоокеанское государство Вануату стремится выйти на лидерские позиции в сфере инвестиционного гражданства. Местные чиновники заключили договор о сотрудничестве с Австралийской биржей и готовятся начать прием криптовалютных платежей в ближайшее время. Чтобы избежать обвинений в создании «пиратской финансовой гавани», правительство Вануату и представители Австралийской биржи будут строго проверять источники происхождения средств инвестора и его репутацию.

Базовые положения программы бизнес-миграции 2021 году выглядят следующим образом:

формат инвестиций – невозвратная дотация в размере 130 000 $;

срок рассмотрения одной заявки – 30–60 дней;

участие родственников в программе допустимо.

Соискатель паспорта должен быть совершеннолетним и финансово независимым. Обязательные требования – отсутствие судимости и уголовного преследования в прошлом, наличие на банковском счёту 250 000 $ после выполнения всех финансовых условий программы.

Для сбора, подготовки и подачи пакета документов в правительственную комиссию Вануату инвестору необходимо обратиться в лицензированное миграционное агентство. Анкеты от частных лиц чиновники не принимают.

Гражданство Вануату открывает безвизовый въезд на территорию 133 государств мира. Свободное посещение Шенгенской зоны и территорий стран, входящих в Содружество Наций, привлекает не только заядлых путешественников, но и деловых людей. Обязательный период проживания на территории страны не установлен, поэтому инвестор может вообще не посещать тихоокеанские острова. При этом новый гражданин может зарегистрировать в юрисдикции Вануату международную компанию и вести предпринимательскую деятельность на льготных условиях. Местная налоговая система максимально лояльна и направлена на поддержку бизнеса, работающего в сфере туризма и обслуживания населения.