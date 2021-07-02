Клиенты ВТБ смогут вернуть до 50 млрд рублей через налоговый вычет

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До конца 2023 года более 250 тыс. клиентов смогут оформить имущественный налоговый вычет онлайн и вернуть благодаря нему до 50 млрд рублей.

Упрощенное оформление вычета за покупку недвижимости для ипотечных клиентов станет доступно в ВТБ Онлайн осенью этого года и поможет сократить срок получения средств в 2,5 раза. Об этом заявил член правления ВТБ Святослав Островский в рамках Moscow Urban Forum 2021.


ВТБ планирует одним из первых в России предложить своим клиентам оформление имущественного налогового вычета в упрощенном онлайн-формате. Ипотечные клиенты смогут подать заявление на возврат налогового вычета в ВТБ Онлайн: документы будут направлены в налоговые органы в электронном виде. Затем цифровое предзаполненное заявление в ФНС необходимо будет подписать электронной подписью в личном кабинете налогоплательщика, и после решения Федеральной налоговой службы средства поступят на счет клиента в ВТБ.


Упрощенная онлайн-процедура позволит сократить срок получения налогового вычета в 2,5 раза – с 4 до 1,5 месяцев, а также избавит клиентов от необходимости собирать бумажные документы, оформлять декларацию 3-НДФЛ и посещать отделение ФНС для подачи документов.

– Ежегодно россияне, приобретая недвижимость и улучшая свои жилищные условия, возвращают около 200 млрд рублей налогов. Но для этого им необходимо собрать многочисленные справки о доходах и документы о праве собственности на имущество, изготовить скан-копии, оформить декларацию 3-НДФЛ, а затем до 4 месяцев ждать поступления средств. В рамках стратегии ВТБ, направленной на 100%-ную цифровизацию наших сервисов и реализацию ESG-инициатив, мы готовы предложить клиентам удобную безбумажную процедуру налогового вычета в ВТБ Онлайн, которая ускорит получение денег и сведется к паре кликов в мобильном банке, – сказал Святослав Островский.

Напомним, в мае в ВТБ Онлайн стало доступно оформление налогового вычета на средства, внесенные клиентами на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). С 21 мая клиент может вернуть 13% от суммы пополнения ИИС, но не более 52 тысяч в год, либо получить налоговую льготу на полученный по этому счету доход.

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