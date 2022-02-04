Коронавирус: как обстоит ситуация в Свердловской области и чего стоит ждать?

Статистика неумолима: количество заболевших увеличивается с каждым днем. Только за 2 февраля 2022 года было зафиксировано более 3000 новых случаев на территории Свердловской области, большая часть из них – именно в Екатеринбурге.

Врачи города комментируют эти данные, но пока что не дают положительных прогнозов. Более того, по мнению многих экспертов, статистика не демонстрирует всей полноты картины. Если за 3 февраля 2022 года было сделано около 15 000 тестов, то уже в ближайшие дни планируется увеличить этот показатель минимум вдвое. Только так можно будет более точно понять, как растет заболеваемость. По мнениям врачей Екатеринбурга, реальный показатель по области составляет минимум 6000 заболевших за сутки.

Ранее сообщалось, что свердловские власти ввели новые ограничения для детей.

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