Свердловские власти введут ещё одно ограничение для детей. Но разрешат ресторанам работать ночью

Глава департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко в ходе пресс-брифинга заявил, что детские лагеря этим летом будут работать в режиме обсерваторов.

— Меры против распространения коронавируса усилят. Для персонала детского лагеря будут действовать особые требования: обязательное наличие прививки от COVID-19 и ПЦР-тест, измерение температуры утром и вечером. В лагерях не будет массовых мероприятий - лагеря будут работать в условиях обсерваторов, — сообщила Шевченко.

Также напомним, что за последнее время коронавирусный указ губернатора уже дважды вносили изменения. И если 27 января работу баров, ресторанов и кафе ночью решили продлить до 3 февраля, а уже 1 февраля этот пункт исключили из текста указа.

В оперштабе по коронавирусу Свердловской области при этом подтвердили, что круглосуточная работа баров, ресторанов и кафе вернулась бессрочно, сообщает E1.RU.

— Общепит вернулся к штатному режиму работы, — сообщили в оперштабе.

Тем временем екатеринбуржцы уже несколько дней подряд выстраиваются в огромные очереди в больницы.

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