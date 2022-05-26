Анестезиолог-реаниматолог Станислав Киселев из Екатеринбурга провел два месяца в Луганской области. Там он помогал раненым во время спецоперации на Украине.

Для этого екатеринбуржец взял отпуск на работе (в территориальном Центре медицины катастроф) и уехал добровольцем-медиком в зону боевых действий.

— С медициной там все очень тяжело. Любой врач не будет лишним. Чувствовал, что нужен там и полезен. В зоне боевых действий ты понимаешь, что человека ранили специально, рассчитывая забрать жизнь. Это приводит в ужас. В мои задачи входило лечение и эвакуация людей с линии соприкосновения и с поля боя. Сам бывал в окопах, вытаскивал военных. Лечил и пленных украинских военных, - цитирует Станислава E1.RU.

Он подчеркнул, что поддерживает Россию.

- Там я должен был выбрать сторону. Поддерживал нашу армию и нашу страну. К пациентам относился одинаково. Люди ничем не отличаются друг от друга. Мне совершенно без разницы, кто как относится к военной спецоперации, - добавил свердловский медик.

В основном Станислав лечил раненых с минно-взрывными и осколочными травмами, реже встречались пулевые. Екатеринбуржец был единственным медиком в подразделении.

— Сначала военные у виска крутили, что врач решил на передовую пойти. Но многих бодрило, что рядом есть опытный медик. На все подразделение я был единственным врачом, — подытожил Киселев.

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