"Лечил и пленных тоже": екатеринбургский врач рассказал, как спасал раненых во время спецоперации на Украине

3
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51233

Он уехал добровольцем в зону боевых действий.

Анестезиолог-реаниматолог Станислав Киселев из Екатеринбурга провел два месяца в Луганской области. Там он помогал раненым во время спецоперации на Украине.


Для этого екатеринбуржец взял отпуск на работе (в территориальном Центре медицины катастроф) и уехал добровольцем-медиком в зону боевых действий.

— С медициной там все очень тяжело. Любой врач не будет лишним. Чувствовал, что нужен там и полезен. В зоне боевых действий ты понимаешь, что человека ранили специально, рассчитывая забрать жизнь. Это приводит в ужас. В мои задачи входило лечение и эвакуация людей с линии соприкосновения и с поля боя. Сам бывал в окопах, вытаскивал военных. Лечил и пленных украинских военных, - цитирует Станислава E1.RU.

Он подчеркнул, что поддерживает Россию.

- Там я должен был выбрать сторону. Поддерживал нашу армию и нашу страну. К пациентам относился одинаково. Люди ничем не отличаются друг от друга. Мне совершенно без разницы, кто как относится к военной спецоперации, - добавил свердловский медик.

В основном Станислав лечил раненых с минно-взрывными и осколочными травмами, реже встречались пулевые. Екатеринбуржец был единственным медиком в подразделении.

— Сначала военные у виска крутили, что врач решил на передовую пойти. Но многих бодрило, что рядом есть опытный медик. На все подразделение я был единственным врачом, — подытожил Киселев.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51233

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined