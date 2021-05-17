Лучший подарок в день рождения Уралмаша – победа нашего парка! Сегодня Орджоникидзевскому району исполнилось 87 лет.

1. У областных и городских властей не было ставки и команды централизовано голосовать за конкретный объект, руководители дали победить сильнейшему в честной и конкурентной борьбе.

2. Свобода конкуренции подействовала на политический истеблишмент по-разному. Большинство депутатов, глав районов и бизнес-групп предпочло самоустраниться от агитации за парк своего района. Не тратить своё время и ресурсы на благое для города дело.

3. Свобода действий, с другой стороны, выявила и самых активных и энергичных, тех кто максимально радеет за свою территорию, кто с головой ушёл в агитацию и не побоялся открыто конкурировать за развитие своего района.

4. Сразу на старте голосования в городе обозначились два хедлайнера голосования. И две территории максимально заинтересованные в победе. В Орджоникидзевском районе депутат Алексей Вихарев развернул активную медийную и агитационную работу за летний парк «Уралмаш». Через социальные сети депутат от этой территории постоянно призывает к участию в голосовании, информирует о промежуточных итогах. Алексей Вихарев организовал работу волонтёров, которые помогают проголосовать жителям. Их можно встретить на улицах в Орджоникидзевском районе, они обходят дома, а также работают в парке. Агитировать людей за родной парк выходит и сам депутат. На сайтах популярных СМИ появились баннеры с призывом к участию, а на подъездах агитационные листовки. Многие городские паблики и телеграм-каналы поддержали Вихарева и запустили умное голосование за Парк Уралмаш, вовлекая к участию не только на жителей района, но и всего города.

5. Не отставал и Академический район, в котором глава Николай Смирнягин задействовал все ресурсы как администрации, так и УК «Академический» с призывом к голосованию за вторую очередь Преображенского парка. Новому главе нового района эта победа принципиально важна.

6. Решающая схватка в борьбе двух районов и титанов пришлась на длинные майские праздники. Победители менялись ежедневно, опережая друг друга то на сто, то на тысячу голосов. Во время праздников могли проснуться и другие районы, но не сложилось. Ни один депутат ни городской, ни Государственной думы ни Законодательного Собрания не были замечены хотя бы в минимальной активности. Хотя на кону стояли федеральные миллионы на благоустройство зелёных территорий в их округах, а по условиям голосования город должен был показать явку на этих выборах. Показать максимальную заинтересованность.

7. Голосование ещё не завершено, победитель не определён. Деньги на один из парков пока под вопросом. Но уже понятно, что если бы в борьбу за свои парки включились не только Алексей Вихарев и Николай Смирнягин, показавшие всем пример честной конкуренции, но и другие депутаты и главы районов, цифры голосования были бы гораздо выше. Как и шансы на появление новых парков и скверов для города.