Мошенники не спят! Теперь уральцам предлагают купить нефть и газ

Внимание, мошенники снова активизировались в Екатеринбурге. На этот раз уральцам предлагают заработать на перепродаже нефти и газа. Один из жителей Екатеринбурга уже попался на такую аферу: 68-летний мужчина нашел в интернете объявление, позвонил... доверился мошенникам и перевел "стартовый капитал" в нефтегазовый бизнес, суммой 16 тысяч рулей.
Последователи Лени Голубкова ссылались в своей рекламе на якобы имеющееся разрешению государства на такой вид деятельности, обещая при этом высокую прибыльность вложений. Азартный стал терпеливо ждать нефтедоллары. Через неделю по телефону с московским номером ему позвонила женщина из той же фирмы, которая вежливо попросила прислать еще 34 тысячи рублей для возможности быстрее начать свое дело. Так продолжалось еще четыре раза.
В общем счете пенсионер перевел мошенникам больше 200 тысяч рублей. И только потом понял, что его обманули и позвонил в полицию. В полиции Екатеринбурга уже возбудили уголовное дело, а преступнику грозит до 6 лет тюрьмы, если его удаться вычислить.
Не доверяйте сомнительным личностям, которые настойчиво предлагают по телефону перевести сбережения на другой счет, вложить деньги якобы в прибыльный бизнес, взять кредит либо приобрести лекарства или иные товары. Не поддавайтесь на провокации, берегите свои нервы, финансы и здоровье.
Круглосуточный телефон доверия полиции 358-71-61. Если сомневаетесь, не общаются ли с вами мошенники, звоните.
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