Мошенники не спят! Теперь уральцам предлагают купить нефть и газ

В общем счете пенсионер перевел мошенникам больше 200 тысяч рублей. И только потом понял, что его обманули и позвонил в полицию. В полиции Екатеринбурга уже возбудили уголовное дело, а преступнику грозит до 6 лет тюрьмы, если его удаться вычислить.

Не доверяйте сомнительным личностям, которые настойчиво предлагают по телефону перевести сбережения на другой счет, вложить деньги якобы в прибыльный бизнес, взять кредит либо приобрести лекарства или иные товары. Не поддавайтесь на провокации, берегите свои нервы, финансы и здоровье.

Круглосуточный телефон доверия полиции 358-71-61. Если сомневаетесь, не общаются ли с вами мошенники, звоните.

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