Мошенники не спят! Теперь уральцам предлагают купить нефть и газ

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Один азартный дедушка уже попался на такую аферу.

Внимание, мошенники снова активизировались в Екатеринбурге. На этот раз уральцам предлагают заработать на перепродаже нефти и газа. Один из жителей Екатеринбурга уже попался на такую аферу: 68-летний мужчина нашел в интернете объявление, позвонил... доверился мошенникам и перевел "стартовый капитал" в нефтегазовый бизнес, суммой 16 тысяч рулей.

Последователи Лени Голубкова ссылались в своей рекламе на якобы имеющееся разрешению государства на такой вид деятельности, обещая при этом высокую прибыльность вложений. Азартный стал терпеливо ждать нефтедоллары. Через неделю по телефону с московским номером ему позвонила женщина из той же фирмы, которая вежливо попросила прислать еще 34 тысячи рублей для возможности быстрее начать свое дело. Так продолжалось еще четыре раза.

Рассказал НАШЕЙ руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

В общем счете пенсионер перевел мошенникам больше 200 тысяч рублей. И только потом понял, что его обманули и позвонил в полицию. В полиции Екатеринбурга уже возбудили уголовное дело, а преступнику грозит до 6 лет тюрьмы, если его удаться вычислить.


Не доверяйте сомнительным личностям, которые настойчиво предлагают по телефону перевести сбережения на другой счет, вложить деньги якобы в прибыльный бизнес, взять кредит либо приобрести лекарства или иные товары. Не поддавайтесь на провокации, берегите свои нервы, финансы и здоровье.


Круглосуточный телефон доверия полиции 358-71-61. Если сомневаетесь, не общаются ли с вами мошенники, звоните.

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