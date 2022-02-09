На Плотинке под лёд провалился 11-летний мальчик

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50612

Его удалось спасти оказавшимся поблизости туристам.

В вторник около 17.00, 8 февраля, в центре Екатеринбурга, на Плотинке, 11-летний мальчик провалился под лёд. Ему повезло, поскольку рядом оказались туристы, возвращавшиеся с экскурсии. Им удалось вытащить и отогреть ребёнка в туристическом автобусе.

— Ему помогли выбраться случайно оказавшиеся рядом туристы. Они были на экскурсии, возвращались в автобус по Плотинке , который был припаркован у колледжа Ползунова. В какой-то момент одна из женщин услышала слабый крик: «Помогите!». Мальчишка находился по шею в воде, — цитирует экскурсовода Ольгу E1.RU.

Очевидцы вызвали парню скорую. Школьника перенесли в экскурсионный автобус, раздели и укутали в пуховики.

— Туристы принесли ему горячий чай. Когда мальчик сумел разговаривать, он назвал своё имя и домашний адрес. Он отпросился у мамы к другу, а сам пошёл гулять. В итоге удалось включить его телефон и позвонить маме. Прибыла скорая, ребёнка туда перенесли, — добавила экскурсовод.

Напомним, в последний раз похожий эпизод произошёл на Плотинке в апреле прошлого года. Тогда юноша с другом катались на электросамокатах по городскому пруду.


Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50612

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined