На Плотинке под лёд провалился 11-летний мальчик

В вторник около 17.00, 8 февраля, в центре Екатеринбурга, на Плотинке, 11-летний мальчик провалился под лёд. Ему повезло, поскольку рядом оказались туристы, возвращавшиеся с экскурсии. Им удалось вытащить и отогреть ребёнка в туристическом автобусе.

— Ему помогли выбраться случайно оказавшиеся рядом туристы. Они были на экскурсии, возвращались в автобус по Плотинке , который был припаркован у колледжа Ползунова. В какой-то момент одна из женщин услышала слабый крик: «Помогите!». Мальчишка находился по шею в воде, — цитирует экскурсовода Ольгу E1.RU.

Очевидцы вызвали парню скорую. Школьника перенесли в экскурсионный автобус, раздели и укутали в пуховики.

— Туристы принесли ему горячий чай. Когда мальчик сумел разговаривать, он назвал своё имя и домашний адрес. Он отпросился у мамы к другу, а сам пошёл гулять. В итоге удалось включить его телефон и позвонить маме. Прибыла скорая, ребёнка туда перенесли, — добавила экскурсовод.

Напомним, в последний раз похожий эпизод произошёл на Плотинке в апреле прошлого года. Тогда юноша с другом катались на электросамокатах по городскому пруду.

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