На Шарташе нашли тело пропавшего екатеринбургского бизнесмена

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49145

Он пропал ещё 9 сентября.

Накануне, 14 сентября, в Екатеринбурге на берегу Шарташа нашли тело 42-летнего бизнесмена Александра Шабанова, пропавшего ещё 9 сентября.


Его жена до момента исчезновения не заметила ничего странного в поведении супруга. А вот его друг Руслан сообщил, что мужчина ходил в налоговую. Официально у него не было долгов, однако именно после этого он перестал отвечать на звонки.


Сначала на берегу Шарташа нашли машину бизнесмена с документами и личными вещами, пишет "КП-Екатеринбург". После этого дно озера начали прочёсывать водолазы. Вскоре его тело было обнаружено. Однако причина смерти до сих пор неизвестна.


Общественник Алексей Беззуб в своём Facebook написал, что Шабанов собирался лететь с семьёй на отдых в Турцию.

— Он сходил на допрос в налоговую, 6 сентября, а 10 числа пропал. Сомневаюсь, что за несколько дней у него могли развиться суицидальные мысли. Предпосылок не было, — считает Беззуб.

И всё же общественник предполагает, что у Александра были проблемы с налоговой. Беззуб рассматривал версию, что её сотрудники «довели его до самоубийства». Пока что в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области воздерживаются от комментариев.


Напомним, в начале сентября под Екатеринбургом пропал 28-летний молодой человек с потерей памяти.


Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49145

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined