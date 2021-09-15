На Шарташе нашли тело пропавшего екатеринбургского бизнесмена

Накануне, 14 сентября, в Екатеринбурге на берегу Шарташа нашли тело 42-летнего бизнесмена Александра Шабанова, пропавшего ещё 9 сентября.

Его жена до момента исчезновения не заметила ничего странного в поведении супруга. А вот его друг Руслан сообщил, что мужчина ходил в налоговую. Официально у него не было долгов, однако именно после этого он перестал отвечать на звонки.

Сначала на берегу Шарташа нашли машину бизнесмена с документами и личными вещами, пишет "КП-Екатеринбург". После этого дно озера начали прочёсывать водолазы. Вскоре его тело было обнаружено. Однако причина смерти до сих пор неизвестна.

Общественник Алексей Беззуб в своём Facebook написал, что Шабанов собирался лететь с семьёй на отдых в Турцию.

— Он сходил на допрос в налоговую, 6 сентября, а 10 числа пропал. Сомневаюсь, что за несколько дней у него могли развиться суицидальные мысли. Предпосылок не было, — считает Беззуб.

И всё же общественник предполагает, что у Александра были проблемы с налоговой. Беззуб рассматривал версию, что её сотрудники «довели его до самоубийства». Пока что в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

Напомним, в начале сентября под Екатеринбургом пропал 28-летний молодой человек с потерей памяти.

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