На Свердловской трассе "Пермь-Екатеринбург" закончили долгожданный ремонт

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Эта трасса входит в часть маршрута "Казань-Екатеринбург".

На Свердловской трассе "Пермь-Екатеринбург" (Р-242) закончили долгожданный ремонт. Сегодня, 3 декабря, прошла торжественная церемония открытия трассы на отрезке 250 - 276 километра трассы. Ремонт длился на протяжении двух лет. Проезжую часть расширили с двух до четырех полос, а встречные потоки разделили барьерным ограждением и построили три разворотных петли. Эта трасса входит в часть маршрута "Казань-Екатеринбург".

В данном случае исключен самый опасный вид ДТП – лобовое столкновение. Для этого потоки встречного движения разделены барьерным ограждением.

Константин Дерябин, зам. главы управления эксплуатации автомобильных дорог ФДА.



В рамках его формирования до 2024 года до четырех полос движения будут расширены еще несколько участков трассы Р-242 в Свердловской области. Эти работы ведутся сегодня на участке км 187 – км 232. Начата разработка проектной документации еще по трем участкам (км 232– км 250, км 276 – км 301, км 301– км 326).

Василий Старков поблагодарил дорожников от имени губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева: «Сегодня мы вводим один из участков будущего скоростного маршрута Казань-Екатеринбург. Выражаю признательность Росавтодору и подрядным организациям в непростых условиях пандемии смогли уложиться и ввести этот значимый для региона объект в строй.



министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

Добавим, что на введенном в строй участке (км 250 – км 276) установят по надземному пешеходному переходу в Киргишанах и Бисерти. Один до конца этого года, второй — в начале следующего года.

***

Протяженность трассы Р-242 Пермь-Екатеринбург в границах Свердловской области составляет 192,391 км, из них 52 км (с учетом вышеуказанного участка) уже расширили до четырех полос.

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