Новое знакомство едва не привело к трагедии: на екатеринбурженку напал пьяный мужчина

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51075

Они вместе распивали алкоголь в парке.

В ночь на 26 апреля екатеринбурженка решила прогуляться в Верх-Исетском районе. Там она познакомилась с мужчиной, с которым они пошли в парк на Крауля. И это оказалось огромной ошибкой.


Пара всю ночь распивала спиртное, а утром случайный знакомый внезапно напал на девушку, отобрал у нее телефон и стал избивать, после чего скрылся.


В пресс-группе УМВД Екатеринбурга сообщили, что злоумышленника оперативно задержали. Нападавшим оказался нигде не работающий 31-летний мужчина, не имеющий определенного места жительства. Ранее он был неоднократно судим за кражи, пишет E1.RU.


По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Мужчине грозит до 8 лет заключения.


Ранее НАША рассказывала, как в Екатеринбурге врач вместе с пенсионером изнасиловал 15-летнюю школьницу.


Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51075

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined