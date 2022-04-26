Новое знакомство едва не привело к трагедии: на екатеринбурженку напал пьяный мужчина

В ночь на 26 апреля екатеринбурженка решила прогуляться в Верх-Исетском районе. Там она познакомилась с мужчиной, с которым они пошли в парк на Крауля. И это оказалось огромной ошибкой.

Пара всю ночь распивала спиртное, а утром случайный знакомый внезапно напал на девушку, отобрал у нее телефон и стал избивать, после чего скрылся.

В пресс-группе УМВД Екатеринбурга сообщили, что злоумышленника оперативно задержали. Нападавшим оказался нигде не работающий 31-летний мужчина, не имеющий определенного места жительства. Ранее он был неоднократно судим за кражи, пишет E1.RU.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Мужчине грозит до 8 лет заключения.

Ранее НАША рассказывала, как в Екатеринбурге врач вместе с пенсионером изнасиловал 15-летнюю школьницу.

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