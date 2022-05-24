Омбудсмены УрФО проверили екатеринбургский центр временного содержания юных правонарушителей

Среди гостей были замечены омбудсмены Игорь Мороков из Свердловской области, Данило Трубицын из Ямало-Ненецкого округа, Алена Лопатина из Кургана, Андрей Степанов из Тюмени, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Тюменской области Мария Морева и представитель Общественного совета при УФСИН по Тюменской области Екатерина Сучкова.
Делегацию сопровождали заместитель начальника полиции регионального главка МВД Сергей Ремезков, руководитель подразделения участковых ГУ МВД Александр Возчиков, глава центра Валерий Епураш и начальник службы ПДН главка Оксана Воробей.
— Участники встречи проверили организацию работы по воспитанию трудных подростков, учебный процесс и медицинское обеспечение. Затем в рамках «круглого стола» омбудсмены обсудили наиболее важные проблемные темы с целью совершенствования воспитательного процесса попавших в учреждение детей, многие из которых, как бы это странно не казалось, здесь, под присмотром полицейских, чувствуют себя гораздо комфортнее, чем в родной семье, с пьющими родителями. К примеру, 17-летний подросток по имени Евгений из Среднеуральска, попавший в ЦВСНП на 30 суток по решению суда, совершил 24 кражи из магазинов. А 12-летний Михаил из Сухого Лога имеет в своем послужном списке криминальных эпизодов 3 факта хищений и вымогательство. Задача представителей МВД вовремя прийти на помощь таким молодым парням, иначе они рано или поздно могут оказаться за решеткой и испортить свою судьбу, — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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