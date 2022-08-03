"Он напал на меня": екатеринбурженки массово жалуются на извращенца на велосипеде

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В основном его замечают на Вайнера.

Екатеринбурженки пожаловались на велосипедиста, шлепающих девушек по попе. Одна из жертв успела его сфотографировать, после чего она обратилась в полицию.


По словам отца 23-летней пострадавшей, инцидент произошел на улице Вайнера.

— Человечек ездит на велосипеде и лапает по пятой точке девушек. Такой случай произошел с моей дочерью вечером 16 июля на Вайнера. Заявление в полицию она написала, хотя сначала его не хотели принимать, — передает слова мужчины E1.RU.

В полиции сообщили, что по этому факту проводится проверка.


Позже выяснилось, что в похожую ситуацию попала другая девушка в районе Института связи. Третий случай произошел утром в эти выходные.

— Я начала снимать его на телефон. Увидев это, он напал на меня: начал хватать за волосы, вырывать телефон, отстал, когда закричала о помощи, - рассказала девушка паблику "Инцидент Екатеринбург" во "Вконтакте".

Кроме того, этого мужчину видели около «Гринвича», вдоль Дендропарка.


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