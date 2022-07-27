Основные факторы выбора криптобиржи для новичков

Количество криптобирж на рынке сегодня измеряется сотнями, регулярно появляются новые. Актуальный вопрос – как выбрать криптобиржи новичку и не потерять свои вложенные деньги. К сожалению, среди них есть много сомнительных проектов, которые активно привлекают клиентов, но по факту не являются надежными и качественными. Экспертами Profinvestment.com составлен список криптобирж для начинающих трейдеров по критерию надежности и популярности.
Торговые риски не считаются, они есть абсолютно везде и могут привести к убыткам. Но неторговые риски на бирже должны быть минимизированы. К ним относятся уязвимости кода, хакерские атаки, утечки личных данных и др.
Основные факторы выбора криптобиржи
Новичку следует обращать внимание на такие критерии, выбирая биржу криптовалют:
- Присутствие в рейтингах и на крупных мониторингах. Существуют популярные сайты, которые собирают информацию о криптовалютах и биржах, это хороший способ оценить, какие площадки находятся в топе по разным показателям. Как правило, биржи из топ-20 или даже топ-30 по версии таких мониторингов заслуживают доверия.
- Верификация личности. Важна ли вам анонимность? Если да, то выбор значительно сужается. Почти все биржи сейчас требуют верификации личности для законопослушных операций.
- Безопасность аккаунта. После регистрации пользователю должна быть доступна возможность включить двухфакторную аутентификацию для защиты учетной записи от несанкционированного доступа, и другие варианты обеспечения безопасности.
- Поддерживаемые способы пополнения и вывода средств. Для новичка, у которого еще нет криптовалюты, важна возможность покупки за фиатные деньги с помощью банковских карт или платежных систем. Многие площадки также имеют p2p-рынки, где можно приобрести цифровые валюты у других пользователей.
- Поддерживаемые криптовалюты. В то время как биткоин и эфириум присутствуют на каждой площадке, с менее популярными валютами не все так однозначно. Если вы пришли в криптосферу с намерением торговать какими-то определенными токенами, убедитесь, что они поддерживаются на выбранной бирже.
- Служба поддержки. Проверьте, какими способами можно связаться с технической поддержкой и быстро ли она отвечает. Для новичка вполне нормально задавать вопросы на первых порах. Обратите внимание, что ответы на многие вопросы есть в разделе FAQ или базе знаний почти каждой биржи, поэтому изучите их, прежде чем писать в саппорт.
К выбору следует отнестись серьезно, а также понимать, что в полной безопасности средства могут находиться только в вашем личном «холодном» кошельке. Поэтому не рекомендуется хранить на централизованных биржах большие капитали, если вы их не используете прямо сейчас в сделках.
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