Основные факторы выбора криптобиржи для новичков

Количество криптобирж на рынке сегодня измеряется сотнями, регулярно появляются новые. Актуальный вопрос – как выбрать криптобиржи новичку и не потерять свои вложенные деньги. К сожалению, среди них есть много сомнительных проектов, которые активно привлекают клиентов, но по факту не являются надежными и качественными. Экспертами Profinvestment.com составлен список криптобирж для начинающих трейдеров по критерию надежности и популярности.

Торговые риски не считаются, они есть абсолютно везде и могут привести к убыткам. Но неторговые риски на бирже должны быть минимизированы. К ним относятся уязвимости кода, хакерские атаки, утечки личных данных и др.

Основные факторы выбора криптобиржи

Новичку следует обращать внимание на такие критерии, выбирая биржу криптовалют:

Присутствие в рейтингах и на крупных мониторингах. Существуют популярные сайты, которые собирают информацию о криптовалютах и биржах, это хороший способ оценить, какие площадки находятся в топе по разным показателям. Как правило, биржи из топ-20 или даже топ-30 по версии таких мониторингов заслуживают доверия.

Верификация личности. Важна ли вам анонимность? Если да, то выбор значительно сужается. Почти все биржи сейчас требуют верификации личности для законопослушных операций.

Безопасность аккаунта. После регистрации пользователю должна быть доступна возможность включить двухфакторную аутентификацию для защиты учетной записи от несанкционированного доступа, и другие варианты обеспечения безопасности.

Поддерживаемые способы пополнения и вывода средств. Для новичка, у которого еще нет криптовалюты, важна возможность покупки за фиатные деньги с помощью банковских карт или платежных систем. Многие площадки также имеют p2p-рынки, где можно приобрести цифровые валюты у других пользователей.

Поддерживаемые криптовалюты. В то время как биткоин и эфириум присутствуют на каждой площадке, с менее популярными валютами не все так однозначно. Если вы пришли в криптосферу с намерением торговать какими-то определенными токенами, убедитесь, что они поддерживаются на выбранной бирже.

Служба поддержки. Проверьте, какими способами можно связаться с технической поддержкой и быстро ли она отвечает. Для новичка вполне нормально задавать вопросы на первых порах. Обратите внимание, что ответы на многие вопросы есть в разделе FAQ или базе знаний почти каждой биржи, поэтому изучите их, прежде чем писать в саппорт.

К выбору следует отнестись серьезно, а также понимать, что в полной безопасности средства могут находиться только в вашем личном «холодном» кошельке. Поэтому не рекомендуется хранить на централизованных биржах большие капитали, если вы их не используете прямо сейчас в сделках.