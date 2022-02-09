Пассажиропоток общественного транспорта Екатеринбурга рекордно упал

У перевозчиков Екатеринбурга из-за дистанционного обучения школьников и удалённой работы офисных сотрудников вновь рекордно упал пассажиропоток. Статистика Гортранса показала, что в декабре количество пассажиров сократилось на 20%, в январе - на 22%.

— К февралю мы теряем пассажиропоток на 15%, то есть за несколько дней образовался такой провал. Пассажиропоток - главный источник дохода, не считая субсидий по контракту. Других дополнительных средств у предприятия нет, — цитирует генерального директора Гортранса Сергея Нугаева Е1.RU.

Также в организации не хватает примерно 30-40% сотрудников. После повышения стоимости проезда им хотели увеличить зарплату, но из-за падения пассажиропотока появились новые проблемы.

Глава Гортранса не знает, как привлечь на работу новых сотрудников. Так, водители, ранее выходившие на работу в выходные ради денег, уходят на расклейку рекламы или в курьеры.

Кроме того, в Екатеринбургском метро также появились проблемы. Директор метрополитена Андрей Панаиотиди заявил, что за первую неделю февраля пассажиропоток просел на 15%.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге подняли стоимость проезда в общественном транспорте.

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