Рассказываем, какие законы вступят в силу в июне

1 июня

О единой системе публичной власти в РФ

Устанавливается пятилетний срок полномочий региональных парламентов, порядок и основания для досрочного прекращения полномочий. Руководителя субъекта официально будут называть или губернатором, или главой региона. Губернаторский срок составит пять лет.

Индексация пенсий, прожиточного минимума и МРОТ

С 1 июня прожиточный минимум и МРОТ, а также пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 10%. С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров уже были проиндексированы на 8,6%. Увеличение прожиточного минимума приведет к росту ряда пособий и выплат, которые устанавливаются исходя из его размера.

Меры социальной защиты будет легче получить

С согласия граждан реквизиты банковских счетов, на которые они хотят получать выплаты, автоматически передадут в органы, предоставляющие меры социальной защиты.

Увеличение периода выплаты пенсии по потере кормильца

Период выплаты страховой пенсии по потере кормильца для получателей старше 18 лет, окончивших школу и не поступивших в средние или высшие учебные заведения, продлевается до 1 сентября года, в котором завершено обучение. Кроме того, обеспечивается непрерывность получения таких выплат для поступивших в среднее или высшее учебное заведение. Также не нужно будет доказывать факт иждивения в случае, если получатели пенсии не состоят в трудовых отношениях.

В России появится паспорт болельщика

Продавать билеты на спортивные мероприятия будут при наличии паспорта болельщика. Список таких мероприятий устанавливает Правительство. Гражданин сможет направить заявление на оформление паспорта болельщика через портал «Госуслуги». Отказать в его выдаче могут, например, если болельщик нарушал общественный порядок на спортивных мероприятиях. Решение об отказе можно обжаловать в суде.

5 июня

Экипаж сможет использовать спецсредства для усмирения пассажиров

Члены экипажа и сотрудники службы авиационной безопасности при пресечении противоправных действий на борту смогут использовать специальные средства сдерживания. Делать это можно на основании распоряжения командира воздушного судна. Список спецсредств, правила их применения и порядок действий экипажа установит Правительство РФ.

Принятие решений в рамках исполнительного производства

Отдельные решения в рамках исполнительного производства, не требующие личного участия судебного пристава-исполнителя, смогут приниматься в автоматическом режиме. Это касается возбуждения, отказа в возбуждении и прекращения исполнительного производства, взыскания исполнительского сбора, установления и отмены ограничений для должников и других решений. При этом предусмотрены исключения.

8 июня

Социальная помощь станет более адресной

Государство будет информировать граждан о возможности получения положенных льгот и пособий. Всю необходимую информацию для назначения пособия возьмут из Единой государственной системы социального обеспечения с согласия граждан.

Меры против лесных пожаров

Значительно усиливается ответственность за нарушение противопожарных правил в лесах. Штрафы для граждан повышаются в 15-20 раз, для юрлиц — в два-три раза. Максимальный штраф за нарушение правил противопожарной безопасности, если это повлечет возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека,, составит 2 млн рублей.

29 июня

Упрощенная идентификация клиента

Облегчается идентификация клиентов-физлиц для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Для этого разрешается использовать водительские права. Увеличивается лимит платежа по КАСКО и ОСАГО, при котором не требуется проверять данные клиента (за исключением ж/д транспорта), — с 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

Изменения в законе о госрегистрации недвижимости

Новый закон регламентирует действия МФЦ при получении заявления о государственном кадастровом учете или регистрации прав и прилагаемых к нему на бумажном носителе документов. Электронные образцы документов также уравниваются в силе с бумажными аналогами, и исключается возможность подачи заявления о кадастровом учете или регистрации права по почте.

Лечение детей препаратами офф-лейбл

Препараты офф-лейбл, уже включенные в клинические рекомендации или стандарты оказания медпомощи, могут использоваться для излечения тяжелых заболеваний у детей (перечень определен Правительством), но только после обязательного информирования и получения согласия пациента или его представителя. Закон позволит использовать современные препараты для лечения, например, детской онкологии и гематологии.

Ужесточение контроля оборота оружия

В частности, увеличивается с 18 до 21 года возраст приобретения охотничьего оружия. Запрещается выдача лицензии на оружие гражданам с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкое или особо тяжкое преступление, а также его переделка и распространение соответствующих инструкций.