С 11 октября Свердловская железная дорога отменяет девять электричек

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Часть направлений обновят, делимся с вами новым графиком.

С 11 октября поезда Свердловской железной дороги переходят на зимний график работы. Количество поездов изменится, некоторые из направлений и вовсе отменят. В том числе и дополнительные "дачные" электрички".


Таким образом, в обоих направлениях отменяются поезда:

  1. № 6521/6522 "Екатеринбург-Ревда"
  2. № 6632 "Екатеринбург – Колчедан"
  3. № 6620/6619 "Екатеринбург – Храмцовская"
  4. № 6441/6442 "Екатеринбург– Мурзинка"
  5. № 6951/6952 "Серов – Бокситы"
  6. № 7074/7073 "Нижний Тагил – Аэропорт Кольцово"
  7. № 6802 "Нижний Тагил – Невьянск"
  8. № 6482/6481 "Екатеринбург– Полевской"
  9. № 6591/6594 "Дружинино – Михайловский завод"

Кроме того, назначается пригородный поезд №6602 по направлению "Екатеринбург-Каменск-Уральский". А вот поезд №6823/6824 "Нижний Тагил - Кушва" будет ездить только по будням. Будут отменены остановки: Плюсниха, Берлога, Вершина, Винокурово, Соснята, Ольховский, Вагановка и ряд других.


Следите за информацией на сайте "РЖД", также узнать, ездит ли необходимый вам поезд можно по тел. 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).

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