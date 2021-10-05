С 11 октября Свердловская железная дорога отменяет девять электричек

С 11 октября поезда Свердловской железной дороги переходят на зимний график работы. Количество поездов изменится, некоторые из направлений и вовсе отменят. В том числе и дополнительные "дачные" электрички".
Таким образом, в обоих направлениях отменяются поезда:
- № 6521/6522 "Екатеринбург-Ревда"
- № 6632 "Екатеринбург – Колчедан"
- № 6620/6619 "Екатеринбург – Храмцовская"
- № 6441/6442 "Екатеринбург– Мурзинка"
- № 6951/6952 "Серов – Бокситы"
- № 7074/7073 "Нижний Тагил – Аэропорт Кольцово"
- № 6802 "Нижний Тагил – Невьянск"
- № 6482/6481 "Екатеринбург– Полевской"
- № 6591/6594 "Дружинино – Михайловский завод"
Кроме того, назначается пригородный поезд №6602 по направлению "Екатеринбург-Каменск-Уральский". А вот поезд №6823/6824 "Нижний Тагил - Кушва" будет ездить только по будням. Будут отменены остановки: Плюсниха, Берлога, Вершина, Винокурово, Соснята, Ольховский, Вагановка и ряд других.
Следите за информацией на сайте "РЖД", также узнать, ездит ли необходимый вам поезд можно по тел. 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).
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