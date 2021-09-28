В Екатеринбурге появилась разметка для электросамокатов

Сезон катания на самокатах подходит к концу. Он получился достаточно противоречивым, — и плюсов много, но и минусы есть. И вот в качестве эксперимента впервые в Екатеринбурге дорожники нанесли разметку, отделяющую зону для езды на велосипеде и самокате от пешеходной. До наступления зимы горожане смогут оценить эффективность этого решения. Если все пройдет хорошо, то к следующему сезону распространим эксперимент на весь город.