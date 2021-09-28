В Екатеринбурге появилась разметка для электросамокатов

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Несмотря на то, что сезон самокатчиков подходит к концу из-за непогоды.

В Екатеринбурге установили экспериментальную разметку для электросамокатов, об этом сегодня, 28 сентября, в своем Instagram сообщил мэр города Алексей Орлов. До конца сезона планируется оценить ее удобство, и если разделение потока пешеходов, велосипедистов и самокатчиков даст результат (количество ДТП снизится), то разметку продолжат наносить по всей столице Урала. Пока что разметку нанесли вдоль проспекта Ленина (от улицы Восточной до Гагарина) и на набережной Городского пруда (от Ленина до ККТ "Космос").

Сезон катания на самокатах подходит к концу. Он получился достаточно противоречивым, — и плюсов много, но и минусы есть. И вот в качестве эксперимента впервые в Екатеринбурге дорожники нанесли разметку, отделяющую зону для езды на велосипеде и самокате от пешеходной. До наступления зимы горожане смогут оценить эффективность этого решения. Если все пройдет хорошо, то к следующему сезону распространим эксперимент на весь город.

Заявил Алексей Орлов.

Согласно правилам дорожного движения водителей электросамокатов, двигатель которых не мощнее 250 Вт, приравнивают к пешеходам, то есть выезжать на проезжую часть им нельзя, в крайнем случае допускается движение по обочине. Если электросамокат мощнее 250 Вт, то управлять им можно только при наличии права на управление транспортным средством соответствующей категории и только в мотошлеме.

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