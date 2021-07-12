14 июля в 13 часов откроется научно-просветительская конференция «Современная Россия – наследница подвигов святого князя Александра Невского». Насыщенная культурная программа ожидает посетителей на протяжении всех дней проведения выставки-форума. Здесь состоятся встречи с творческими коллективами, исполняющими современную духовную и традиционную народную музыку.

Экспозиционные стенды храмов и монастырей познакомят посетителей выставки, как с историей, так и с современной жизнью святых мест, а также позволят приобрести продукцию, в них изготовляемую. Выставка представит от церковных производителей - большой выбор литературы, подарков, сувениров; от светских предпринимателей – медовую продукцию и сладости высокого качества; натуральные ткани: хлопок, лен; подарочный текстиль и многое другое.

Выставка-форум «От покаяния к воскресению России» пройдет с 14 по 20 июля 2021 г. в ЦМТЕ (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44 Д) с 10.00 до 19.00.