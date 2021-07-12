С 14 по 20 июля в Екатеринбурге пройдет XVII Международная выставка-форум "От покаяния к воскресению России"

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В которой участвует больше двухсот известных храмов и монастырей.

14 июля 2021 в Екатеринбурге начнет работу ХVII Международная православная выставка-форум «От покаяния к воскресению России». В ней участвуют более двухсот известных храмов и монастырей Православной Церкви, в том числе из Сирии, Палестины, Сербии, Черногории, Беларуси, Молдовы, Украины.


Выставка откроется в 12 часов молебном «На начало благого дела». В 12.30 посетителям будет презентована выставка «Русские миссионеры», посвященную нашим соотечественникам-миссионерам, несших христианство разным народам. Здесь же посетители смогут ознакомиться с выставкой «Праздник Белого цветка» - к 110-летию зарождения в России благочестивой традиции благотворительных базаров, инициированной Государем Николаем II.

14 июля в 13 часов откроется научно-просветительская конференция «Современная Россия – наследница подвигов святого князя Александра Невского». Насыщенная культурная программа ожидает посетителей на протяжении всех дней проведения выставки-форума. Здесь состоятся встречи с творческими коллективами, исполняющими современную духовную и традиционную народную музыку.


Экспозиционные стенды храмов и монастырей познакомят посетителей выставки, как с историей, так и с современной жизнью святых мест, а также позволят приобрести продукцию, в них изготовляемую. Выставка представит от церковных производителей - большой выбор литературы, подарков, сувениров; от светских предпринимателей – медовую продукцию и сладости высокого качества; натуральные ткани: хлопок, лен; подарочный текстиль и многое другое.


Выставка-форум «От покаяния к воскресению России» пройдет с 14 по 20 июля 2021 г. в ЦМТЕ (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44 Д) с 10.00 до 19.00.

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