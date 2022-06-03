Специалисты рассказали, где можно купаться в Свердловской области

Эпидемиологи исследовали свердловские водоемы, чтобы выяснить, в каких из них безопасно купаться. В итоге специалисты местного Роспотребнадзора отобрали пробы на химические, микробиологические показатели, а также проверили воду на наличие паразитов.

Был сделан вывод: купаться нельзя ни в одном из водоемов региона.

— На сезон 2022 года за получением санитарно-эпидемиологических заключений на водные объекты для купания заявки от собственников (арендаторов) зон рекреаций не поступали. Ни одного санитарно-эпидемиологического заключения выдано не было. Однако отделами управления Роспотребнадзора по Свердловской области осуществляется мониторинг качества воды на 84 водных объектах, исследования проводятся в 113 контрольных точках, — уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным лабораторных исследований отобранные пробы требованиям СанПиН не соответствуют.

Напомним, в прошлом году специалисты разрешали купаться только на одном свердловском пляже.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!