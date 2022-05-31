Стали известны места в Свердловской области, где клещи кусают чаще всего

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Так, в Екатеринбурге их жертвами уже стал 5331 человек.

В Свердловской области к этому моменту клещи покусали уже 15 тысяч человек, что в 1,4 меньше, чем в 2021 году.


По данным свердловского Роспотребнадзора, с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» в больницы доставили 38 человек, в том числе 16 детей. Кроме того, специалисты ведомства уточнили, что наибольшее количество пострадавших зарегистрировано в Байкаловском районе, Слободо-Туринском, Ирбитском Тавдинском, Пышминском, в Алапаевске. В Екатеринбурге же клещи покусали 5331 человек.


Ранее НАША уже сообщала, в каких городах свердловчан с большей вероятностью укусит клещ.


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