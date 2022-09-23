Свердловский военкомат опубликовал приказ о частичной мобилизации

Военный комиссариат Свердловской области опубликовал указ о частичной мобилизации, согласно которому запасники не могут покидать свои населённые пункты.

— Гражданам, пребывающим в запасе, временно проживающим на территории Свердловской области, немедленно убыть к месту постоянного жительства и прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях, а при невозможности — в военный комиссариат по месту состояния на воинском учете, — следует из текста приказа.

Пока неизвестно, сколько именно человек планируют призвать в регионе. Кроме того, запасникам не разрешено покидать свои населенные пункты.

— Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса выезд с места жительства без разрешения военного комиссариата районов (городов) за пределы города (района) временно запрещается, — написано во втором параграфе приказа.

Кто на данный момент временно проживает в регионе, предписано срочно вернуться домой.

Вступайте в НАШУ группу ВКонтакте, чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!