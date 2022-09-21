В России объявили частичную мобилизацию

Владимир Путин подписал eказ о частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начинаются с сегодняшнего дня, 21 сентября.

Сейчас частичная мобилизация будет касаться тех, кто находится в запасе, прежде всего тех, кто служил в армии и имеет военную специальность. Путин заявил, что с предложением о частичной мобилизации выступило Минобороны РФ.

По его словам, все мобилизованные будут обеспечены теми же социальными гарантиями, что и военнослужащие по контракту. Перед отправкой в зону боевых действий они пройдут необходимую подготовку.

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