Толпа цыган избила свердловчанина битой

В Березовском толпа цыган избила местного жителя. У потерпевшего разбиты руки и голова.

Супруга потерпевшего уточнила, что конфликт начался из-за того, что ее муж заступился за пожилого соседа, на участок которого вломились южане.

— К нам постучали двое мужчин и предложили выкупить металлолом. Муж им отказал. Дом у нас на две квартиры, в соседней живет пожилой мужчина. Они пошли к нему, хотя муж попросил их его не беспокоить. Через несколько минут мы увидели, что они уже бродят по территории соседа. Мы позвонили в полицию, муж пошел защищать соседа с битой, — цитирует супругу потерпевшего E1.RU.

Мужчин оказалось куда больше, чем ожидал местный житель.

— Сосед не разрешил им заходить. Когда стал их выгонять, началась словесная перепалка, потом драка. Были угрозы и в мой адрес, и в адрес мужа, — уточнила женщина.