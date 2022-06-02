Толпа цыган избила свердловчанина битой

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У потерпевшего разбита голова и сломан палец.

В Березовском толпа цыган избила местного жителя. У потерпевшего разбиты руки и голова.


Супруга потерпевшего уточнила, что конфликт начался из-за того, что ее муж заступился за пожилого соседа, на участок которого вломились южане.

— К нам постучали двое мужчин и предложили выкупить металлолом. Муж им отказал. Дом у нас на две квартиры, в соседней живет пожилой мужчина. Они пошли к нему, хотя муж попросил их его не беспокоить. Через несколько минут мы увидели, что они уже бродят по территории соседа. Мы позвонили в полицию, муж пошел защищать соседа с битой, — цитирует супругу потерпевшего E1.RU.

Мужчин оказалось куда больше, чем ожидал местный житель.

— Сосед не разрешил им заходить. Когда стал их выгонять, началась словесная перепалка, потом драка. Были угрозы и в мой адрес, и в адрес мужа, — уточнила женщина.
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На место приехала полиция. Начальник пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых подтвердил факт драки.

— Конфликт в Березовском носит бытовой характер. Он произошел из-за словесной перепалки между хозяином одного из домов и группой гастролеров-цыган. У них «Газель» со ставропольскими номерами. Лагерь разбили в Верхней Пышме, откуда ежедневно отправлялись за ломом цветмета, — рассказал полковник Горелых.

По словам Горелых, молодой человек, проживающий в одном из домовладений, негативно воспринял визит незваных гостей и попытался их прогнать.

— Словесная перепалка быстро переросла в драку, которая закончилась тем, что в местную клинику доставили и местного жителя, и одного из цыган с ушибами и черепно-мозговой травмой, — подчеркнул официальный представитель полиции.

У потерпевшего диагностировали травму головы и перелом фаланги пальца. Врачи уже провели операцию на руке. Фото опубликовали в telegram-канале «Лампа». Полицейские проводят проверку и выясняют, не причастны ли цыгане к кражам цветмета.


Ранее НАША рассказывала, что южане набросились на екатеринбургского врача.


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