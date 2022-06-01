Южане набросились на екатеринбургского врача

В Екатеринбурге южане набросились на женщину-медика. Пострадавшая рассказала, что бригада скорой, в которой она работает, выехала в ночь на 1 июня на Сортировку. Там молодой мужчина жаловался на боль в животе.

Когда женщина присела, чтобы оформить документы, родственники пациента неожиданно выхватили из-под неё стул.

— Я вообще ничего не поняла. Они что-то сказали не по-русски и схватили стул. То ли решили так пошутить, то ли обиделись на что-то. Я была вежливой, ничего не предвещало такого поведения, - цитирует екатеринбурженку E1.RU.

После этого девушка упала на пол, на неё упал кардиограф. Она ударилась затылком о пол, на лице у неё осталась ссадина. Пациента доставили в больницу, а сама пострадавшая тоже отправилась в медучреждение.

Затем врач написала заявление в полицию. В ведомстве сообщили, что проводят проверку по этому происшествию.

Напомним, в феврале НАША рассказывала, как на Старой Сортировке подростки-южане избили двух екатеринбурженок. Тогда поднялась большой скандал, в который пришлось вмешиваться даже губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!