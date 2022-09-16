«Тур де Свердловск». В центре Екатеринбурга прошла гонка велофанатов

Есть мнение, что Екатеринбург называют негласной столицей велосипедов. Здесь
множество живописных маршрутов, а жители с каждым годом все чаще делают выбор в
пользу экологического вида транспорта и добираются на работу на железном коне. Но вот
большие массовые соревнования в городе давно не проводились. Но этим летом в День
строителя велолюбители, наконец, дождались своего часа.
Два маршрута
Раннее утро, но воздух в городе уже нагрелся. К центру на шоссейных велосипедах с тонкими ободами съезжаются участники в разноцветных майках. Они совсем не профи, как может показаться сначала: многие из них – новички в велоспорте, а большинство – просто любители активного образа жизни. Но у всех этих людей проснулся соревновательный дух.
Организаторы велогонки перед стартом слегка нервничали: регистрацию прошли около пятисот участников – поместятся ли все на трассе? Но специально для гонки были перекрыты центральные улицы города, а стартовали спортсмены все в два этапа. На выбор участникам были предложены дистанции длиной 14 и 28 километров. Чтобы получить памятную медаль на финише, велосипедисты должны были выполнить норматив по времени. На 14 километрах это полтора часа, на 28 километрах – час и пятнадцать минут. Оба маршрута закольцованы и проходили мимо городских достопримечательностей. С трассы открывался живописный вид на городской пруд, Плотинку и Храм-на-Крови.
«Мы подумали, что в городе не хватает массовых велосипедных гонок, чтобы могли принять участие все желающие, вот так и родилась идея, – говорит организатор велогонки Вера Белоус. – Участники в восторге: ну где еще им выпадет шанс проехать по центру города, по свободному от машин проспекту на велосипеде?
Гонка неслучайно проводится в День строителя. В ней участвуют представители строительных компаний – это от них зависит, как в Екатеринбурге будет развиваться инфраструктура для велосипедистов, появятся ли новые велодорожкии парковки. Думаю, проехав по главным улицам, они сделали полезные выводы.
А еще праздничная велогонка объединяет людей. Я видела, как участники заезда знакомились прямо на трассе, учились внимательно относиться друг к другу, к пешеходам и к автомобилистам. Все это важно для развития велокультуры в нашем городе. Может быть, однажды у нас появится собственный уральский «Тур де Франс»».
Велосипед держит в тонусе
К соревнованиям допустили участников, достигших восемнадцати лет. Но уже в следующем году организаторы пообещали сделать отдельный детский велозаезд. А вот верхней возрастной границы у гонок нет: самому старшему велосипедисту исполнилось 73 года! И он преодолел дистанцию 28 километров. Даже в норматив уложился.
Победителем в гонке на 14 километров стал екатеринбуржец Андрей Иванов. С велосипедом он дружит уже двадцать лет. Тринадцать из них – участвует в соревнованиях на любительском уровне.
«Сегодня для меня состоялся немного непривычный формат гонки: я привык кататься на горном велосипеде, а тут неожиданно победил на шоссейнике, – рассказывает Андрей. – Велосипед – способ весело провести время, и неважно при этом, катаюсь я с друзьями или один, – это помогает отвлечься от негативных мыслей и находиться в тонусе».
Андрей ежегодно проезжает до пяти тысяч километров. Катается, как правило, за городом. Его любимые маршруты – Калиновский лесопарк, берега Исети, окрестности Краснотурьинска и Челябинская область.
«На Урале красивых мест полно – обычно часть пути проезжаю на машине, а велосипед везу в багажнике, – делится Андрей. – Когда заканчивается асфальт, пересаживаюсь на железного коня и еду – куда глаза глядят. А в городе у нас пока не хватает выделенных полос, особо не покатаешься. Екатеринбургу надо брать пример с Тюмени, Кургана, в которых организована целая сеть выделенных велодорожек. У нас с этим сложнее – улочки узкие и качество дорог уступает. Но думаю, все у Екатеринбурга еще впереди – главное почаще проводить подобные соревнования и другие мероприятия, чтобы обратить внимание властей на проблемы».
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