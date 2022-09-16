«Тур де Свердловск». В центре Екатеринбурга прошла гонка велофанатов

Есть мнение, что Екатеринбург называют негласной столицей велосипедов. Здесь

множество живописных маршрутов, а жители с каждым годом все чаще делают выбор в

пользу экологического вида транспорта и добираются на работу на железном коне. Но вот

большие массовые соревнования в городе давно не проводились. Но этим летом в День

строителя велолюбители, наконец, дождались своего часа.

Два маршрута

Раннее утро, но воздух в городе уже нагрелся. К центру на шоссейных велосипедах с тонкими ободами съезжаются участники в разноцветных майках. Они совсем не профи, как может показаться сначала: многие из них – новички в велоспорте, а большинство – просто любители активного образа жизни. Но у всех этих людей проснулся соревновательный дух.

Организаторы велогонки перед стартом слегка нервничали: регистрацию прошли около пятисот участников – поместятся ли все на трассе? Но специально для гонки были перекрыты центральные улицы города, а стартовали спортсмены все в два этапа. На выбор участникам были предложены дистанции длиной 14 и 28 километров. Чтобы получить памятную медаль на финише, велосипедисты должны были выполнить норматив по времени. На 14 километрах это полтора часа, на 28 километрах – час и пятнадцать минут. Оба маршрута закольцованы и проходили мимо городских достопримечательностей. С трассы открывался живописный вид на городской пруд, Плотинку и Храм-на-Крови.

«Мы подумали, что в городе не хватает массовых велосипедных гонок, чтобы могли принять участие все желающие, вот так и родилась идея, – говорит организатор велогонки Вера Белоус. – Участники в восторге: ну где еще им выпадет шанс проехать по центру города, по свободному от машин проспекту на велосипеде?

Гонка неслучайно проводится в День строителя. В ней участвуют представители строительных компаний – это от них зависит, как в Екатеринбурге будет развиваться инфраструктура для велосипедистов, появятся ли новые велодорожкии парковки. Думаю, проехав по главным улицам, они сделали полезные выводы.

А еще праздничная велогонка объединяет людей. Я видела, как участники заезда знакомились прямо на трассе, учились внимательно относиться друг к другу, к пешеходам и к автомобилистам. Все это важно для развития велокультуры в нашем городе. Может быть, однажды у нас появится собственный уральский «Тур де Франс»».