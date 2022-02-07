Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали в 40-ую городскую больницу. Его положили в палату из-за острых симптомов ОРВИ. Он сдал тест на коронавирус, получил отрицательный результат, однако остался уверен, что всё же более ковидом.

— Тест у меня отрицательный, но я уверен, что это омикрон. Думал, справлюсь, неделю болел, но тут температура стала подниматься. Забрали в больницу уже без голоса, температура держалась около 38 градусов, был сильный кашель. Места есть, мало госпитализируется. Очень много стало детей, — передаёт слова Ройзмана E1.RU.

Также бывший мэр Екатеринбурга показал, как его кормят в палате: