Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали в 40-ую городскую больницу. Его положили в палату из-за острых симптомов ОРВИ. Он сдал тест на коронавирус, получил отрицательный результат, однако остался уверен, что всё же более ковидом.
— Тест у меня отрицательный, но я уверен, что это омикрон. Думал, справлюсь, неделю болел, но тут температура стала подниматься. Забрали в больницу уже без голоса, температура держалась около 38 градусов, был сильный кашель. Места есть, мало госпитализируется. Очень много стало детей, — передаёт слова Ройзмана E1.RU.
Также бывший мэр Екатеринбурга показал, как его кормят в палате:
— В больнице кормят хорошо, хлеб дают. Я весь не съедаю. Не могу хлеб выкинуть, рука не поднимается, — написал он в своём telegram-канале.
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