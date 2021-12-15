В Екатеринбурге ищут отца, скрывающего от матери 8-летнего сына

В Екатеринбурге судебные приставы ищут отца, скрывающего сына от матери. Как сегодня, 15 декабря, рассказали НАШЕЙ в уральском отделении службы судебных приставов, 40-летний Алибеков Игорь Израилевич (дата рождения 6 февраля 1981 г.) находится в исполнительном розыске и скрывает свое местонахождение от приставов. Кроме того, мужчина забрал себе сына, Алибекова Максима Игоревича (родился 27 мая 2013 г.), которого он обязан передать родной маме по решению суда.