В Екатеринбурге ищут отца, скрывающего от матери 8-летнего сына

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Согласно решению суда, отец должен отдать ребенка для проживания с родной мамой.

В Екатеринбурге судебные приставы ищут отца, скрывающего сына от матери. Как сегодня, 15 декабря, рассказали НАШЕЙ в уральском отделении службы судебных приставов, 40-летний Алибеков Игорь Израилевич (дата рождения 6 февраля 1981 г.) находится в исполнительном розыске и скрывает свое местонахождение от приставов. Кроме того, мужчина забрал себе сына, Алибекова Максима Игоревича (родился 27 мая 2013 г.), которого он обязан передать родной маме по решению суда.

В рамках проведенных исполнительно — розыскных мероприятий судебным приставом — исполнителем, осуществляющим розыск установлено, что несовершеннолетнего ребенка Алибекова Максима скрывает его отец. Информация о посещении Алибековым Максимом медицинских и образовательных учреждений отсутствует. Кроме того, отец ребенка скрывает свое местонахождение и также находится в исполнительном розыске с 2017 года.

Уточнили НАШЕЙ судебные приставы.

Посмотрите внимательно на фото. Если вы видели этого мужчину и ребенка, сообщите в Межрайонное отделение по розыску должников, их имущества и розыску детей ГУ Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области по телефонам:

362-28-19, 8912-66-43-040.

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