В Екатеринбурге ищут отца, скрывающего от матери 8-летнего сына

В Екатеринбурге судебные приставы ищут отца, скрывающего сына от матери. Как сегодня, 15 декабря, рассказали НАШЕЙ в уральском отделении службы судебных приставов, 40-летний Алибеков Игорь Израилевич (дата рождения 6 февраля 1981 г.) находится в исполнительном розыске и скрывает свое местонахождение от приставов. Кроме того, мужчина забрал себе сына, Алибекова Максима Игоревича (родился 27 мая 2013 г.), которого он обязан передать родной маме по решению суда.
В рамках проведенных исполнительно — розыскных мероприятий судебным приставом — исполнителем, осуществляющим розыск установлено, что несовершеннолетнего ребенка Алибекова Максима скрывает его отец. Информация о посещении Алибековым Максимом медицинских и образовательных учреждений отсутствует. Кроме того, отец ребенка скрывает свое местонахождение и также находится в исполнительном розыске с 2017 года.
Посмотрите внимательно на фото. Если вы видели этого мужчину и ребенка, сообщите в Межрайонное отделение по розыску должников, их имущества и розыску детей ГУ Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области по телефонам:
362-28-19, 8912-66-43-040.
- Ранее в Свердловской области потерялись четыре подростка. Ребята ушли за шишками в лес и пропали без вести.
- Инструкция: что делать, если пропал ребенок.
- Прочитайте, это важно! Что делать, если потерялся в лесу и как подготовиться к походу.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев