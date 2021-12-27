В Екатеринбурге после реконструкции открыли Театр кукол

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50260

Для зрителей он начнет свою работу 11 февраля.

В Екатеринбурге после реконструкции открыли Театр кукол. Сегодня, 27 декабря, состоится церемония торжественного открытия здания театра, но зрители смогут попасть туда только 11 февраля. Первым спектаклем, что горожане смогут посмотреть, станет сказка "Алиса в стране чудес".


Чуть больше чем за два года в помещении прошел капитальный ремонт, на который из федерального и муниципального бюджетов выделили 380 млн. рублей. Подрядчиком работ выступила компания ООО "Юнивест-строй". За это время купили новое профессиональное световое и звуковое оборудование для сцены, провели ремонт фасада, кровли, внутренний и наружных коммуникаций. После чего строители закончили отделку внутренних помещений, оформили интерьеры театра.


Теперь в театре будет полноценное фойе, гардероб, кафе, зона для людей с инвалидностью. Главной фишкой помещения после реконструкции станет кинетический театр "Время чудес", расположенный на фасаде здания. Только на него потратили не менее 15 млн рублей. Это часы с "живыми" кукольными персонажами Петрушки разных стран. Подобные часы уже есть во многих городах Европы, а в России только на фасаде московского Театра кукол им. Сергея Образцова. Внешний вид театра теперь, по задумке архитекторов, будет напоминать большую музыкальную шкатулку.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50260

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined