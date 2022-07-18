В Екатеринбурге появился ещё один арт-объект

В рамках фестиваля STENOGRAFFIA московский художник Тимур Fork (Тимур Сафаров) представил свою работу. Её можно увидеть на ул. Крауля, 7. Мурал носит название «Посмотри наверх» и выполнен в авторском стиле: художник изображает реалистичные пластилиновые фигуры.

Художник изобразил персонажа, показывающим пальцем на небо. Художник сделал так, чтобы прохожие могли остановиться, отвлечься от своих проблем и проследить за жестом героя.

Тимур лепил фигурки в качестве эскизов. Художник смотрел как в объеме лучше выглядят тени и рефлексы, и однажды он решил передать фактуру пластилина на холсте. Такой формат работы Fork превратил в собственный уникальный стиль.