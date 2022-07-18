В Екатеринбурге появился ещё один арт-объект

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Он называется "Посмотри наверх".

В рамках фестиваля STENOGRAFFIA московский художник Тимур Fork (Тимур Сафаров) представил свою работу. Её можно увидеть на ул. Крауля, 7. Мурал носит название «Посмотри наверх» и выполнен в авторском стиле: художник изображает реалистичные пластилиновые фигуры.


Художник изобразил персонажа, показывающим пальцем на небо. Художник сделал так, чтобы прохожие могли остановиться, отвлечься от своих проблем и проследить за жестом героя.


Тимур лепил фигурки в качестве эскизов. Художник смотрел как в объеме лучше выглядят тени и рефлексы, и однажды он решил передать фактуру пластилина на холсте. Такой формат работы Fork превратил в собственный уникальный стиль.

— Я понял, что так никто не делает. С того момента я полностью перешел на пластилиновый реализм. Я специально заказываю такой материал. Немного добавляю его, когда создаю тело. Мне нравится замешивать цвет и смотреть, что получится. Иногда хочется в процессе эскиза удивить самого себя, — рассказал Тимур

В уличном искусстве Тимур Fork с 2000-го года. Раньше он работал только с граффити, но потом стал интересоваться уличным искусством глубже. Художник является активным участником международных и российских стрит-арт фестивалей и выставок, но на фестивале STENOGRAFFIA впервые.


Ранее НАША рассказывала о других стрит-арт объектах, появившихся в рамках "Стенограффии-2022".


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