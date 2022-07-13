В Екатеринбурге появились новые арт-объекты

Две трехметровые цистерны расписаны под гжель и хохлому. Отсылкой к традиционному русскому промыслу служит цветовая гамма, в которой выполнены объекты — черно-желто-красная для одной и бело-сине-голубая для другой. Цветы, характерные для обеих техник, под влиянием современности, преобразовались в пиксели и соседствуют с каллиграфией. Современный русский стиль — именно так Дмитрий охарактеризовал свою работу под названием «Две крепости».