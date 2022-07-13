В Екатеринбурге появились новые арт-объекты

В Екатеринбурге продолжают появляться новые арт-объекты. Их рисуют художники, приглашённые организаторами фестиваля уличного искусства "Стенограффия".
Художник из Печоры Кирилл Бжедугов представил свою работу на небольшой технической будке по адресу Токарей, 68. Здесь можно увидеть обнимающихся спящих людей и котика.
Кирилл работает в жанре современной иллюстрации. Его изображения основаны на простых сюжетах из жизни. Изображенные представлены в естественных позах. Художник не случайно изобразил обнимающихся людей и спящего кота. Простой бытовой сюжет — один из характерных приёмов его творчества.
— Самое сложное — придумать название работы или объяснить, что она значит. У меня простые названия «Женщина и крокодил», а если там обнимаются люди, я называю это «Объятия». Эту я назвал «Сон», поскольку люди у меня спят и обнимаются, — рассказал художник пресс-службе фестиваля.
В этом году STENOGRAFFIA приходит и в отдаленные районы Екатеринбурга. Одним из таких мест стал микрорайон «Синие камни». Во дворе дома на ул. Анны Бычковой, 10, Дмитрий Ламонов расписал две цистерны. Художник любит добавлять к народным мотивам современные элементы. За пиксельными цветами и каллиграфическими узорами угадываются традиционные образы декоративной росписи.
— Мне показали такой вариант поверхности, и я сразу понял, что он крутой. Это не просто стена дома или фасад будки. Поэтому я сразу согласился. Была сложность: через каждый метр на поверхности бочки расположены штырьки, торчащие перпендикулярно. При работе кистью их нужно обходить. Еще были сложности в работе на высоте и на крыше цистерн — там нужно было искать себе опоры, как на скалодроме, — отметил уличный художник.
Две трехметровые цистерны расписаны под гжель и хохлому. Отсылкой к традиционному русскому промыслу служит цветовая гамма, в которой выполнены объекты — черно-желто-красная для одной и бело-сине-голубая для другой. Цветы, характерные для обеих техник, под влиянием современности, преобразовались в пиксели и соседствуют с каллиграфией. Современный русский стиль — именно так Дмитрий охарактеризовал свою работу под названием «Две крепости».
Ранее НАША показывала другие арт-объекты, представленные в рамках STENOGRAFFIA.
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