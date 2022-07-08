Художники представили в Екатеринбурге два новых арт-объекта

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Один от художницы из Москвы, второй - от казахстанского стрит-артера.

В рамках фестиваля STENOGRAFFIA в Екатеринбурге появилось сразу два новых арт-объекта: мозаика от московской художницы и арт-объект от художника из Казахстана.

— Когда мы сели читать про Екатеринбург, обратили внимание на герб с животными, печью, колодцем и рекой, в наших сюжетах часто присутствует образ воды. Тогда мы сделали микс из героев герба, так через будку проходит лента, символизирующая вашу реку, которая объединяет всё и получается круговая композиция, — рассказала московская художница Светлана Растебина.

Работа-мозаика Светланы Растебиной «Медведь и соболь» находится на небольшой вентиляционной будке. Она содержит знакомые горожанам мотивы и привычные для художницы образы.


Художник Станислав Алерт трудился в жанре живописи. Арт-объект располагается по адресу Сибирский тракт, 29Б.


Ранее STENOGRAFFIA представила свой первый арт-объект.


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