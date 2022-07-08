Художники представили в Екатеринбурге два новых арт-объекта

В рамках фестиваля STENOGRAFFIA в Екатеринбурге появилось сразу два новых арт-объекта: мозаика от московской художницы и арт-объект от художника из Казахстана.
— Когда мы сели читать про Екатеринбург, обратили внимание на герб с животными, печью, колодцем и рекой, в наших сюжетах часто присутствует образ воды. Тогда мы сделали микс из героев герба, так через будку проходит лента, символизирующая вашу реку, которая объединяет всё и получается круговая композиция, — рассказала московская художница Светлана Растебина.
Работа-мозаика Светланы Растебиной «Медведь и соболь» находится на небольшой вентиляционной будке. Она содержит знакомые горожанам мотивы и привычные для художницы образы.
Художник Станислав Алерт трудился в жанре живописи. Арт-объект располагается по адресу Сибирский тракт, 29Б.
Ранее STENOGRAFFIA представила свой первый арт-объект.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев