Фестиваль STENOGRAFFIA-2022 представил первый арт-объект

Фестиваль Stenograffia-2022 представил свою первую работу нового, теперь уже 13-ого, сезона. Художник из Владивостока Дмитрий Лучинин нарисовал «Приморскую романтику» на Химмаше, на стене лицея №135 по адресу Альпинистов, 27
Арт-объект раскрывает образ Приморья конца 1990-х. Эта пора ассоциируется у него с расцветом автомобильного бизнеса на Дальнем Востоке.
— Тут разворачивается обычная приморская история, как ты оставил автомобиль на берегу моря. Поставил человек машину, начался тайфун или прилив, а она оказалась в море… В этой работе нет ничего трагичного, это, наоборот, романтичная история. В таких ситуациях больше смеха, чем тоски. Такие ситуации у нас происходят каждое лето, — рассказал Дмитрий пресс-службе STENOGRAFFIA.
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