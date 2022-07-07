Фестиваль STENOGRAFFIA-2022 представил первый арт-объект

Фестиваль Stenograffia-2022 представил свою первую работу нового, теперь уже 13-ого, сезона. Художник из Владивостока Дмитрий Лучинин нарисовал «Приморскую романтику» на Химмаше, на стене лицея №135 по адресу Альпинистов, 27

Арт-объект раскрывает образ Приморья конца 1990-х. Эта пора ассоциируется у него с расцветом автомобильного бизнеса на Дальнем Востоке.