В Екатеринбурге завершается фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA. Смотрим на самые яркие работы

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Всего за лето было создано 18 муралов.

В Екатеринбурге завершается фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA-2021. Сегодня, 13 сентября, организаторы и некоторые художники представили свои работы. Всего за лето было создано 18 муралов.


На данный момент ещё несколько стрит-объектов ждут своего часа. По словам организаторов, художники будут заканчивать проекты до тех пор, пока позволит погода.

- Нужно отдать должное организаторам фестиваля. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, ребята справились. Были приглашены зарубежные мастера, фестивалю удаётся становиться шире, масштабнее. Привлекается всё больше молодёжи, а улицы города становятся ярче и оригинальнее. Всё это не может не радовать, – заявила начальник департамента общественных связей администрации города Галина Токарева.

В этом фестивале уличного искусства участвовали 4 команды и 13 художников, 5 из которых приехали из-за рубежа.

- Уникальные муралы придают особый облик городу. Благодаря прогулкам по объектам, можно не только получать эстетическое удовольствие, но и познакомиться с культурой разных стран, которые представили иностранные мастера, – отметила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Ранее НАША рассказывала о некоторых работах фестиваля. Так, 12-этажное здание превратили в арт-объект, посвящённый экологии. Кроме того, художник из Краснодара порадовал горожан огромной огненной лошадью. Помимо этого, был разукрашен городской троллейбус. А недавно в столице Урала появилось граффити с почти настоящим котом.


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