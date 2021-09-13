В Екатеринбурге завершается фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA. Смотрим на самые яркие работы

В Екатеринбурге завершается фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA-2021. Сегодня, 13 сентября, организаторы и некоторые художники представили свои работы. Всего за лето было создано 18 муралов.

На данный момент ещё несколько стрит-объектов ждут своего часа. По словам организаторов, художники будут заканчивать проекты до тех пор, пока позволит погода.