По улицам Екатеринбурга снова поедет разукрашенный троллейбус: фото

На троллейбусе изображены два дракона, стремящиеся друг другу на встречу. Разукрашивали троллейбус - баллончиками. Работа началась в эту пятницу и продолжалась все выходные. Ждем, когда он выйдет на маршрут!

Другие новые граффити вы можете увидеть на улицах:

Мамина-Сибиряка, 10. 8 марта, 7. Малышева, 84. Ленина, 56. Ленина, 22. Луначарского, 135. Малышева, 23. пер. Почтовый, 9. Восточная, 29. пер. Банковский 10.

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