По улицам Екатеринбурга снова поедет разукрашенный троллейбус: фото

Художники международного фестиваля STENOGRAFFIA принялись за раскрашивание троллейбуса, на котором в скором времени можно будет покататься и по Екатеринбургу. НАШЕЙ удалось пообщаться с Екатериной Кизюн, которая рассказала все об этом чудо-транспорте. Арт-объект назвали "Июль", автор пыталась передать через эту цветовую палитру ощущение лета. В акции приняла участие екатеринбургская художница Наталья Пастухова и волонтеры.
В самое ближайшее время троллейбус начнет ездить по городу и это будет 20 маршрут.
На троллейбусе изображены два дракона, стремящиеся друг другу на встречу. Разукрашивали троллейбус - баллончиками. Работа началась в эту пятницу и продолжалась все выходные. Ждем, когда он выйдет на маршрут!
Другие новые граффити вы можете увидеть на улицах:
- Мамина-Сибиряка, 10.
- 8 марта, 7.
- Малышева, 84.
- Ленина, 56.
- Ленина, 22.
- Луначарского, 135.
- Малышева, 23.
- пер. Почтовый, 9.
- Восточная, 29.
- пер. Банковский 10.
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