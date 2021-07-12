По улицам Екатеринбурга снова поедет разукрашенный троллейбус: фото

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Рассказываем, что на нем изобразили художники STENOGRAFFIA.

Художники международного фестиваля STENOGRAFFIA принялись за раскрашивание троллейбуса, на котором в скором времени можно будет покататься и по Екатеринбургу. НАШЕЙ удалось пообщаться с Екатериной Кизюн, которая рассказала все об этом чудо-транспорте. Арт-объект назвали "Июль", автор пыталась передать через эту цветовую палитру ощущение лета. В акции приняла участие екатеринбургская художница Наталья Пастухова и волонтеры.

В самое ближайшее время троллейбус начнет ездить по городу и это будет 20 маршрут.

Рассказала НАШЕЙ Екатерина, куратор фестиваля.

На троллейбусе изображены два дракона, стремящиеся друг другу на встречу. Разукрашивали троллейбус - баллончиками. Работа началась в эту пятницу и продолжалась все выходные. Ждем, когда он выйдет на маршрут!


Другие новые граффити вы можете увидеть на улицах:

  1. Мамина-Сибиряка, 10.
  2. 8 марта, 7.
  3. Малышева, 84.
  4. Ленина, 56.
  5. Ленина, 22.
  6. Луначарского, 135.
  7. Малышева, 23.
  8. пер. Почтовый, 9.
  9. Восточная, 29.
  10. пер. Банковский 10.

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