С 1 июля в Екатеринбурге изменят нумерацию автобусов. Наша памятка, чтобы вы не запутались

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А еще в городе появится новый автобусный маршрут.

С 1 июля Екатеринбург ждут глобальные изменения в работе общественного транспорта. Во-первых, в городе полностью изменят нумерацию трамваев, троллейбусов и автобусов. Во-вторых, некоторые из маршрутов продлят. А в-третьих, появится новый автобус №44 (от Компрессорного до метро "Ботаническая", который поедет через Кольцовский тракт). Новшества сегодня, 22 июня, прокомментировали в мэрии.


Поясним, если сейчас существует трамвай №13 и автобус №13, то с 1 июля одинаковых номеров не будет вообще. Каждый маршрут получит индивидуальный номер. Полную информацию об измененных маршрутах в ближайшие дни опубликуют на сайте Екатеринбург.рф и Маршрут.Екатеринбург.рф. А в некоторых автобусах уже висят объявление о смене номера.

По просьбе жителей с 1 июля будет изменена нумерация 24 автобусных маршрутов с целью структурирования дорожной сети и удобства граждан. Планируем мы делать полностью сквозную нумерацию, первые 20 номеров будут трамвайные, далее троллейбусные и автобусные.

Сообщил НАШЕЙ председатель транспортного комитета мэрии Екатеринбурга Николай Вахлов.
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Рассказали в мэрии о смене нумерации 18 и 21 автобуса. Первый станет ездить под номером 58, а его путь от УНЦ до микрорайона Солнечный. Второй станет автобусом № 59 и тоже будет продлен от Краснолесья до 17 Мехколонны.


Напомним, ранее в мэрии решили отменить 64 и 32 автобусы, теперь вместо них будет один, 24 автобус. Путь его следования продлят, он поедет от поселка Мичуринский до УрФУ (через Крауля). И еще одна хорошая новость: в сентябре в Екатеринбург привезут 60 новых автобусов, часть из которых будет обслуживать и этот маршрут. На линию они выйдут в ноябре 2021 года. А еще 28 и 61 автобусы также заменят новыми.


К сожалению, в Екатеринбурге до сих пор проблема с кондиционерами в общественном транспорте. Пока они установлены только в новых зеленых муниципальных автобусах. Сейчас таких 66. Новые 60 автобусов тоже будут с кондиционерами. А вот устанавливать их с остальной городской транспорт, похоже, не собираются.

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