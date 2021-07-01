С 1 июля в Екатеринбурге изменят нумерацию автобусов. Наша памятка, чтобы вы не запутались

Рассказали в мэрии о смене нумерации 18 и 21 автобуса. Первый станет ездить под номером 58, а его путь от УНЦ до микрорайона Солнечный. Второй станет автобусом № 59 и тоже будет продлен от Краснолесья до 17 Мехколонны.

Напомним, ранее в мэрии решили отменить 64 и 32 автобусы, теперь вместо них будет один, 24 автобус. Путь его следования продлят, он поедет от поселка Мичуринский до УрФУ (через Крауля). И еще одна хорошая новость: в сентябре в Екатеринбург привезут 60 новых автобусов, часть из которых будет обслуживать и этот маршрут. На линию они выйдут в ноябре 2021 года. А еще 28 и 61 автобусы также заменят новыми.

К сожалению, в Екатеринбурге до сих пор проблема с кондиционерами в общественном транспорте. Пока они установлены только в новых зеленых муниципальных автобусах. Сейчас таких 66. Новые 60 автобусов тоже будут с кондиционерами. А вот устанавливать их с остальной городской транспорт, похоже, не собираются.

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