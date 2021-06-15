Нехватка водителей - ложь? Свердловские перевозчики не сообщали о свободных местах

Ранее в "Гортрансе" оправдывали жуткие пробки именно нехваткой рабочей силы. Мол, на новых 57 автобусах в Екатеринбурге просто нет водителей. А сама компания недополучила 50% дохода из-за рекламы. Что могло сказаться и на уровне зарплаты и желании работать у кондукторов и водителей.

Еще до пандемии у департамента был опыт по организации и завозу мигрантов на транспортное предприятие. С одним условием: только белая зарплата и компенсационный пакет. Тогда на работу в общественном транспорте взяли 90 иностранцев. Тем не менее, небольшое замещение мигрантами россиян в сфере транспорта и строительства, сервиса, ЖКХ есть, отметил Антонов. Но не больше нормы.

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