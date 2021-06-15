Нехватка водителей - ложь? Свердловские перевозчики не сообщали о свободных местах

В Департаменте по труду и занятости населения Свердловской области прокомментировали ситуацию с нехваткой водителей общественного транспорта в регионе и Екатеринбурге. Оказалось, что компании-перевозчике о нехватке и вовсе не заявляли, рассказал сегодня, 15 июня, директор департамента Дмитрий Антонов.
Очень такой вопрос абстрактный. Есть закон о занятости, по которому работодатель обязан сообщать в службу занятости о своих вакансиях. Большого объема транспортных вакансий у нас нет, в частном порядке на меня никто не выходил, писем не было, профильные министерство вопрос тоже не поднимало. Оплата труда водителей и кондукторов носит такой бело- серый характер, это неоднократно рассматривалось на советах. Мы прекрасно понимаем, что стоимость труда сейчас возросла достаточно резко. Я пока не представляю степень готовности транспортных компаний эти проблемы и вопросы решать.
Ранее в "Гортрансе" оправдывали жуткие пробки именно нехваткой рабочей силы. Мол, на новых 57 автобусах в Екатеринбурге просто нет водителей. А сама компания недополучила 50% дохода из-за рекламы. Что могло сказаться и на уровне зарплаты и желании работать у кондукторов и водителей.
Еще до пандемии у департамента был опыт по организации и завозу мигрантов на транспортное предприятие. С одним условием: только белая зарплата и компенсационный пакет. Тогда на работу в общественном транспорте взяли 90 иностранцев. Тем не менее, небольшое замещение мигрантами россиян в сфере транспорта и строительства, сервиса, ЖКХ есть, отметил Антонов. Но не больше нормы.
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