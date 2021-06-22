Внимание! В Екатеринбурге троллейбус и два автобуса начнут ездить по-другому

С сегодняшнего дня, 22 июня, в Екатеринбурге временно меняется движение одного из троллейбусов и двух автобусов. Как сообщили НАШЕЙ в ЕМУП "Гортранс", до 19 июля троллейбус №7 перестанет ходить от остановки "Институт связи" до "Посадской" в обоих направлениях.
Полный путь следования троллейбуса теперь выглядит так: станция Академическая – ул. Мира – ул. Малышева – ул. Репина – ул. Крауля - станция Крауля (и обратно). В "Гортрансе" ответили, с чем связано внезапное сокращение маршрута:
Для проведения работ по строительству тепломагистрали на перекрестке улиц Посадская и Белореченская с 00.00 22 июня до 05.00 19 июля частично закрывается движение троллейбусного маршрута №7.
Кроме того, с 22 июня меняют схемы движения автобус №18 и №21. Причина та же - строительство тепломагистрали на перекресте "Посадская - Белореченская". А вот сроки пока не уточняют, ориентировочно "до окончания работ". Уже понятно, что здесь будут большие пробки, если вы на автомобиле - объезжайте этот участок.
Когда автобус №18 поедет в направлении остановки "Академгородок", то от остановки "Посадская" сменит движение по улицам Белореченская - Гурзуфская - Посадская - Белореченская. Далее по маршруту. В направлении автобуса в сторону "УрФУ" он будет ездить без изменений, а вот в направлении Посадской появится еще одна остановка "Гурзуфская".
Движение автобуса №21 изменили в сторону Железнодорожного вокзала, от остановки "Белореченская" он поедет по улице Посадской - Белореченской - Гурзуфской - Посадской и вернется на обычный маршрут. В сторону "Краснолесья" изменений нет.
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