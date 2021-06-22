Внимание! В Екатеринбурге троллейбус и два автобуса начнут ездить по-другому

Кроме того, с 22 июня меняют схемы движения автобус №18 и №21. Причина та же - строительство тепломагистрали на перекресте "Посадская - Белореченская". А вот сроки пока не уточняют, ориентировочно "до окончания работ". Уже понятно, что здесь будут большие пробки, если вы на автомобиле - объезжайте этот участок.

Когда автобус №18 поедет в направлении остановки "Академгородок", то от остановки "Посадская" сменит движение по улицам Белореченская - Гурзуфская - Посадская - Белореченская. Далее по маршруту. В направлении автобуса в сторону "УрФУ" он будет ездить без изменений, а вот в направлении Посадской появится еще одна остановка "Гурзуфская".

Движение автобуса №21 изменили в сторону Железнодорожного вокзала, от остановки "Белореченская" он поедет по улице Посадской - Белореченской - Гурзуфской - Посадской и вернется на обычный маршрут. В сторону "Краснолесья" изменений нет.

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