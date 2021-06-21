Последствия урагана в Екатеринбурге: фото

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А в природном парке, что недалеко от города, одно из деревьев насмерть задавило женщину.

На минувших выходных по Екатеринбургу пронесся мощнейший ураган. Из-за шквалистого ветра, разогнавшегося до 25 метров в секунду и больше, попадали деревья. Публикуем фото и видео горожан, а также сводку происшествий к утру 21 июня.


Так, ветер повалил дерево на припаркованные машины на Бажова, 122 и на улице Шаумяна и Энгельса, а также на Луначарского. А на Фролова упавшее дерево оборвало провода. В тоже время на Коммунистической, 6 с крыши дома полетели куски кровли. Железные листы могли ранить пешеходов, к счастью, никто не пострадал. А на Старых Большевиков, 75 дерево чуть не придавило маму с коляской.

Кроме того, вчера днем на оленьей ферме "Бархатные рога" дерево насмерть задавило женщину. Мама с мужем и двумя детьми приехали в парк отдыхать. В Следственном комитете начали проверку.

Дочь с предварительным диагнозом «перелом руки» и иными травмами доставлена в больницу. Врачи оказывают ей сейчас необходимую медицинскую помощь.

Сообщил НАШЕЙ глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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