Последствия урагана в Екатеринбурге: фото

На минувших выходных по Екатеринбургу пронесся мощнейший ураган. Из-за шквалистого ветра, разогнавшегося до 25 метров в секунду и больше, попадали деревья. Публикуем фото и видео горожан, а также сводку происшествий к утру 21 июня.

Так, ветер повалил дерево на припаркованные машины на Бажова, 122 и на улице Шаумяна и Энгельса, а также на Луначарского. А на Фролова упавшее дерево оборвало провода. В тоже время на Коммунистической, 6 с крыши дома полетели куски кровли. Железные листы могли ранить пешеходов, к счастью, никто не пострадал. А на Старых Большевиков, 75 дерево чуть не придавило маму с коляской.