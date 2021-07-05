В Екатеринбурге на сутки изменят движение шести трамваев № 3, 4, 10, 14, 21 и 25, сообщили НАШЕЙ в пресс-службе мэрии. Ограничение связано с тем, что 25 июля на перекрестке Горького-Куйбышева будут ремонтировать трамвайные пути. В городе уже изменилась нумерация городского транспорта, запутались? Публикуем список новых номеров автобусов.
А вот 55-ый километр федеральной трассы Р-354 у поселка Марамзино закроют уже 7 и 8 июля, ремонтные работы здесь будут проводить ночью, с 20.00 до 4.00. Сотрудники Госавтоинспекции запустят на участке дороги реверсивное движение.
Напоминаем вам , что здесь пока что движение закрыто:
- С 9 июня по 28 июля закрыта улица Мельникова (от Синяева и до Нагорной). Тут идет ремонт сетей теплоснабжения. Из-за чего екатеринбуржцы могут на неделю остаться без горячей воды.
- До 30 августа путепровод на Блюхера закрыт на капремонт. Но мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал, что откроют проезд раньше срока. Проехать можно по улицам Малышева, Норильской, Фронтовых бригад и Егоршинскому подходу.
- До 15 сентября движение на пересечении улиц Луганской и Объездной закрыто. Опять ремонт. Также до этого дня перекрыта улица Советская (от дома №55 до Июльской).
- До 11 июля нельзя будет проехать и на улице Чкалова (от дома №29 до дома №45).
- До 18 июля закроют перекресток Посадская - Белореченская. АО "ЕТК" будет возводить здесь тепломагистраль.
- До 1 августа "ЕТК" строит тепловую сеть на улице Степана Разина. Движение от Декабристов до Большакова - закрыто.
- До 28 сентября по улице 2-ой Новосибирской не проехать (от Умельцев до Газетной).
- До 30 сентября движение по улице Крылова (от Татищева до Крауля) - закрыто. Виной тому опять строительство сетей теплоснабжения. Подрядчик - ООО "Интерполис".
А эти перекрытия нас еще ждут:
- На сутки с 10 по 11 июля движение закроют и на улице Челюскинцев (от Бориса Ельцина до Гражданской). Потом участок закроют на три дня с 23 июля до 26 июля.
- С 14 июля до 20 июля перекроют Заводскую (от Кирова до Металлургов).
- С 15 июля до 5 августа закроют и Айвазовского (участок от Циолковского, 39). Объехать можно будет по Московской, Серова и Авиационной. С 6 до 27 августа от Айвазовского, 8 и до Циолковского также перекроют движение. Начнутся работы по переустройству газопровода высокого давления.
- С 16 июля до 30 июля закроют движение по Мира (у дома №27).
- А с 22 июля по 27 июля и со 2 августа и до 6 августа - улицу Революции (от дома №106 до дома №112).
- Есть и такие участки, где ремонтные работы закончатся только через 2-3 года. Их список можно посмотреть в прошлой карте перекрытий НАШЕЙ.
- Уже слышали? В Екатеринбурге открыли мост на Бебеля, прощайте, пробки!
- Скоро снова встанем в пробку! В этом году начнется строительство развязки у "Калины". НАША узнала, как там будут перекрывать дороги.
- Подрядчик не правился и бросил полуразрушенные улицы Екатеринбурга на произвол судьбы. Кто теперь займется их ремонтом?
- Смотрим, как мэрия изменила проект моста на Малышева. Для пешеходов места там почти нет.
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