В Екатеринбурге на сутки изменят движение шести трамваев № 3, 4, 10, 14, 21 и 25, сообщили НАШЕЙ в пресс-службе мэрии. Ограничение связано с тем, что 25 июля на перекрестке Горького-Куйбышева будут ремонтировать трамвайные пути. В городе уже изменилась нумерация городского транспорта, запутались? Публикуем список новых номеров автобусов.

А вот 55-ый километр федеральной трассы Р-354 у поселка Марамзино закроют уже 7 и 8 июля, ремонтные работы здесь будут проводить ночью, с 20.00 до 4.00. Сотрудники Госавтоинспекции запустят на участке дороги реверсивное движение.

Напоминаем вам , что здесь пока что движение закрыто:

С 9 июня по 28 июля закрыта улица Мельникова (от Синяева и до Нагорной). Тут идет ремонт сетей теплоснабжения. Из-за чего екатеринбуржцы могут на неделю остаться без горячей воды. До 30 августа путепровод на Блюхера закрыт на капремонт. Но мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал, что откроют проезд раньше срока. Проехать можно по улицам Малышева, Норильской, Фронтовых бригад и Егоршинскому подходу. До 15 сентября движение на пересечении улиц Луганской и Объездной закрыто. Опять ремонт. Также до этого дня перекрыта улица Советская (от дома №55 до Июльской). До 11 июля нельзя будет проехать и на улице Чкалова (от дома №29 до дома №45). До 18 июля закроют перекресток Посадская - Белореченская. АО "ЕТК" будет возводить здесь тепломагистраль. До 1 августа "ЕТК" строит тепловую сеть на улице Степана Разина. Движение от Декабристов до Большакова - закрыто. До 28 сентября по улице 2-ой Новосибирской не проехать (от Умельцев до Газетной). До 30 сентября движение по улице Крылова (от Татищева до Крауля) - закрыто. Виной тому опять строительство сетей теплоснабжения. Подрядчик - ООО "Интерполис".

А эти перекрытия нас еще ждут:

На сутки с 10 по 11 июля движение закроют и на улице Челюскинцев (от Бориса Ельцина до Гражданской). Потом участок закроют на три дня с 23 июля до 26 июля. С 14 июля до 20 июля перекроют Заводскую (от Кирова до Металлургов). С 15 июля до 5 августа закроют и Айвазовского (участок от Циолковского, 39). Объехать можно будет по Московской, Серова и Авиационной. С 6 до 27 августа от Айвазовского, 8 и до Циолковского также перекроют движение. Начнутся работы по переустройству газопровода высокого давления. С 16 июля до 30 июля закроют движение по Мира (у дома №27). А с 22 июля по 27 июля и со 2 августа и до 6 августа - улицу Революции (от дома №106 до дома №112).

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