Что будет с брошенными подрядчиком улицами Екатеринбурга? Отвечает мэрия

Мэрия Екатеринбурга сегодня, 24 июня, в последний раз встретится в УФАС с подрядчиком

ДСК "Строймеханизация", которого антимонопольная служба может внести в реестр недобросовестных поставщиков. Компания должна была отремонтировать восемь улиц, для этого было выделено 180, 4 млн рублей. Но работы везде остановлены. Уже должно быть освоено 78 млн рублей, где-то только успели начать и сразу же закончили. Итого подрядчик освоил 10 млн рублей. Например, такой казус произошел на улице Викулова. Во время объезда значительное отставание от графика работ заметил Алексей Орлов и пришел в бешенство.