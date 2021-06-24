Что будет с брошенными подрядчиком улицами Екатеринбурга? Отвечает мэрия

Мэрия Екатеринбурга сегодня, 24 июня, в последний раз встретится в УФАС с подрядчиком
ДСК "Строймеханизация", которого антимонопольная служба может внести в реестр недобросовестных поставщиков. Компания должна была отремонтировать восемь улиц, для этого было выделено 180, 4 млн рублей. Но работы везде остановлены. Уже должно быть освоено 78 млн рублей, где-то только успели начать и сразу же закончили. Итого подрядчик освоил 10 млн рублей. Например, такой казус произошел на улице Викулова. Во время объезда значительное отставание от графика работ заметил Алексей Орлов и пришел в бешенство.
В 17 часов состоится рассмотрение дела в УФАС, после этого будем принимать решение для заключения нового контракта. Я уверен, что мы не сорвем сроки по проекту. Работы приостановлены, дорога разобрана, к сожалению. Но работы не будут перенесены. Мы ставим задачу до 20 сентября закончить (прим. ремонт улиц).
План работ согласован с Правительством Свердловской области, поэтому переносить работы - невыгодно. Это бы сорвало программу "Безопасные и качественные дороги". В компании же отстаивают свою точку зрения. В "Строймеханизации" уверены, что ремонт можно завершить, а проблемы есть только с согласованием состава асфальтобетонной смеси.
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