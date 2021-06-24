В Екатеринбурге раньше срока откроют мосты, где идет ремонт

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Есть и капля дегтя: еще один важный участок города тоже закроют на ремонт.

В Екатеринбурге идет сезон дорожных работ. Многие улицы перекрыты совсем, некоторые - частично. Сегодня, 24 июня, НАША пообщалась с вице-мэром Алексеем Бубновым о том, как продвигается ремонт улиц. Он поделился, что некоторые из важных объектов строительства откроют раньше. Ура!

Вчера с инспекцией объезжали все объекты. Значительно быстрее закроем ремонт моста на Бебеля. По погоде, думаю, в первых числах июля (прим. НАШЕЙ официальный срок - 20 июля). На Блюхеровском мосту официальный срок закрытия - 31 августа, но подрядчик неплохо выполняет темп работ. Думаю, мы порадуем горожан более раним сроком открытия.

Рассказал НАШЕЙ Алексей Бубнов.

А вот работа на Макаровском мосту еще кипит. Чтобы качественно провести бетонирование придется закрыть мост дважды в июле и дважды в августе. Также скоро начнется ремонт дороги на Луганской - Объездной, это место перекроют полностью до конца сентября. Обратите внимание! Из-за Крестного хода в ночь на 18 июля (который все еще не отменили из-за COVID-19), будет ограничено движение по ЕКАДу в районе Ганиной ямы.


В областном Министерстве транспорта и дорожного хозяйства пояснили, когда будут готовы еще два крупных региональных объекта: третий пусковой комплекс ЕКАДа планируется построить в 2023 году, а развязку на ЕКАДЕ от Челябинского тракта в сторону Тюменского (через Семь ключей и Большой Исток) - в 2022.


Всего в Екатеринбурге в 2021 году отремонтируют 45 участков дорог (21 объект уже в работе) и установят 43 новых светофора. На это выделен 1,7 млрд рублей. Все контракты заключены. В рамках работ разберут покрытие, заменят бортовые камни, колодцы, поменяют тротуары и заново положат асфальт.

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