Свердловские власти ответили, как перекроют дороги для будущей развязки у "Калины"

1
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48427

Строительство начнут уже в этом году.

Сегодня, 24 июня, замминистра транспорта и дорожного хозяйства Денис Чегаев раскрыл секреты ремонта развязки у концерна «Калина». Работы начнутся уже в этом году, финансирование на ремонт выделили заблаговременно. Идет активная подготовка. И контакт уже заключен. НАША выяснила, закроют ли участок насовсем?

Полного закрытия Калины не предполагается вообще. Будем работать по очередности использования существующей эстакады со строительством, с последующим переключением на новую эстакаду. Там будут частичные ограничения, связанные с разворотной петлей по улице Куйбышева, здесь будем перекрывать.

Пояснил НАШЕЙ Денис Чегаев.

В мэрии добавили, что подготовительные работы к масштабному ремонту идут уже два года, а именно это обновление всех потенциальных путей объезда развязки: ремонт Блюхеровского моста, Сибирского тракта и других улиц.


Бюджет на ремонт дорог в Свердловской области увеличили на 1,2 млн рублей (по 600 млн на объекты в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле). Всего на реализацию проекта Безопасные и качественные дороги потратят 6,8 млрд рублей, пока что освоено 30% бюджета. Из этой суммы 4 млрд рублей принадлежат федералам. Планируется отремонтировать 101 объект протяженностью 120 километров: 23 участка областных дорог (или 74 километра), 14 объектов в Нижнем Тагиле (22 километра) и 20 объектов в Екатеринбурге (23 километра).

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48427

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – Еньшин Алексей Михайлович.При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined