В мэрии добавили, что подготовительные работы к масштабному ремонту идут уже два года, а именно это обновление всех потенциальных путей объезда развязки: ремонт Блюхеровского моста, Сибирского тракта и других улиц.

Бюджет на ремонт дорог в Свердловской области увеличили на 1,2 млн рублей (по 600 млн на объекты в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле). Всего на реализацию проекта Безопасные и качественные дороги потратят 6,8 млрд рублей, пока что освоено 30% бюджета. Из этой суммы 4 млрд рублей принадлежат федералам. Планируется отремонтировать 101 объект протяженностью 120 километров: 23 участка областных дорог (или 74 километра), 14 объектов в Нижнем Тагиле (22 километра) и 20 объектов в Екатеринбурге (23 километра).

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